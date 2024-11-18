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台中消防車救災 路口反被小貨車攔腰撞上

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大甲消防分隊1輛消防車昨天下午出勤時，未料當沿著大甲區中山路一段直行、到二崁路要左轉進入任務地點時，被另輛小貨車撞上，兩車都受損，肇事原因調查中。

據了解，大甲消防分隊昨天下午1時49分獲報有民眾車禍受困，因此派出消防車前往救援，未料自己遇上事故，消防局第五大隊趕緊增派人力支援。

路口監視器拍下，消防車沿著大甲區中山路一段直行，在二崁路要左轉時，另名駕駛小貨車繼續直行，導致車子猛力撞上消防車右側車身，章姓小貨車駕駛受傷受困車內，消防車駕駛馮姓消防隊員則沒有受傷。

據了解，消防車右側車身受損，車門被撞到變形，車窗玻璃也因此碎裂；小貨車駕駛座嚴重扭曲，車頭朝內部凹陷，車窗玻璃掉落，留下滿地碎片。

大甲警分局說，經查雙方當事人均無酒駕，肇事責任歸屬將送交大研判釐清。並呼籲，用路人行經路口時，務必留意交通號誌並減速慢行。遇有鳴笛執行任務的特種車輛（如消防車、救護車等）時，請依規定禮讓，確保公共安全與任務順利執行。

台中市一輛消防車昨天下午出勤時，在沿著大甲區中山路一段直行、到二崁路要左轉時和小貨車撞上，兩車均嚴重受損。圖／民眾提供
台中市一輛消防車昨天下午出勤時，在沿著大甲區中山路一段直行、到二崁路要左轉時和小貨車撞上，兩車均嚴重受損。圖／民眾提供
台中市一輛消防車昨天下午出勤時，在沿著大甲區中山路一段直行、到二崁路要左轉時和小貨車撞上，兩車均嚴重受損。圖／民眾提供
台中市一輛消防車昨天下午出勤時，在沿著大甲區中山路一段直行、到二崁路要左轉時和小貨車撞上，兩車均嚴重受損。圖／民眾提供

消防隊 監視器

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