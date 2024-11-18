台中消防車救災 路口反被小貨車攔腰撞上

台中市大甲消防分隊1輛消防車昨天下午出勤時，未料當沿著大甲區中山路一段直行、到二崁路要左轉進入任務地點時，被另輛小貨車撞上，兩車都受損，肇事原因調查中。

據了解，大甲消防分隊昨天下午1時49分獲報有民眾車禍受困，因此派出消防車前往救援，未料自己遇上事故，消防局第五大隊趕緊增派人力支援。

路口監視器拍下，消防車沿著大甲區中山路一段直行，在二崁路要左轉時，另名駕駛小貨車繼續直行，導致車子猛力撞上消防車右側車身，章姓小貨車駕駛受傷受困車內，消防車駕駛馮姓消防隊員則沒有受傷。

據了解，消防車右側車身受損，車門被撞到變形，車窗玻璃也因此碎裂；小貨車駕駛座嚴重扭曲，車頭朝內部凹陷，車窗玻璃掉落，留下滿地碎片。