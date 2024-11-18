公車追撞釀1死15傷 傳肇事駕駛犯後露出「闖大禍的傻笑」

謝姓女子昨駕公車追撞陳男所駕另輛公車，導致林姓女子被輾過死亡，警方依過失致死罪嫌將謝、陳2人送辦，台北地檢署令2人分以30、10萬元交保，今傳出有媒體捕捉到謝女在案發現場與人有說有笑，對此知情者說，謝女應該只是驚慌傻笑。

媒體報導，謝女昨在案發現場與所屬大有客運人員有說有笑、玩手指等，難以想像她剛肇事導致林姓女子傷重不治，昨見過謝女的員警說，案發後包含謝女、陳男及林女丈夫，都面露驚恐、餘悸猶存，媒體捕捉到謝女露出微笑畫面，「應該是闖大禍後的傻笑」。

警方調查，50歲林女昨早9時許與丈夫在外出散步，行經台北市中正區忠孝東路人行道，沿斑馬線穿越鎮江街口時，54歲陳男駕駛大都會客運49路公車準備右轉，在路口停讓林女2人過路，未料23歲謝女駕駛大有客運212路公車從後方追撞，陳男車輛突進，輾過林女並碰撞對向計程車。

事故導致林女傷重送醫不治，陳男車上包含陳男在內共15人受輕傷，警方詢後依過失致死罪嫌將謝、陳2人移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令謝女30萬元、陳男10萬元交保。 54歲陳男駕駛大都會客運49路公車準備右轉，在路口停讓林女2人過路，未料23歲謝女駕駛大有客運212路公車從後方追撞，陳男車輛突進，輾過林女並碰撞對向計程車。記者李隆揆／翻攝

員警說，案發後包含謝女、陳男及林女丈夫，都面露驚恐、餘悸猶存，媒體捕捉到謝女露出微笑畫面，「應該是闖大禍後的傻笑」。記者李隆揆／翻攝