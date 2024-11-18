北捷古亭站車廂乘客碰撞起衝突 男乘客提告傷害

台北捷運古亭站昨晚發生衝突事件，陳姓男乘客要下車時遭黃姓女乘客踢到腳跟，雙方因此起衝突，警方獲報到場時已無拉扯，陳男事後到派出所提告傷害，將通知黃女到案說明。

台北市警察局中正第二分局昨晚11時許獲報，指北捷古亭站捷運車廂內發生衝突事件，轄下廈門街派出所員警立即到場處理。

據調查了解，案發時陳男正要下車，卻遭後方不認識的黃女踢擊其左後腳跟，造成陳男左腳卡在車廂出口下車處，進而導致右腳扭傷，散發酒味的黃女也無道歉之意。

陳男和黃女及其同行葉姓友人發生口角和肢體拉扯，但當員警到場時，雙方已停止動手，初步查看雙方也沒有明顯外傷。

事後陳男至廈門街派出所報案提告黃女涉傷害罪，警方受理案件後，將調閱車廂內影像釐清案情，並通知黃女到案說明。