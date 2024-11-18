快訊

12強賽中華隊太勵志！插管病人醒後第一句話：今天台灣棒球有WIN嗎？

從珠海撞人到無錫殺人：中國社會安全感崩盤？

台股跌196點收22,546點、力守季線 台積電收1,025元

聽新聞
0:00 / 0:00

台中騎士行經車禍現場比「倒讚」 下一秒自己倒地GG網熱議

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名機車騎士在昨天下午行經大遠百商圈時，遇到一起機車與單車交通事故，該名騎士因不明原因，對著車禍現場比「倒讚」手勢，不過因單手騎車不穩，與旁邊轎車擦撞後倒地，有民眾拍下過程分享到YouTube頻道，評論「沒看過來得這麼快的報應」，引發熱議。

第六警分局在昨天下午1時許獲報，西屯區台灣大道三段、惠中路口發生一起機車與單車的交通事故，當時騎機車的陳姓女子（43歲）行經該處時，追撞前方騎單車的李姓女子（23歲），兩名駕駛都有程度不等的擦挫傷，都自行就醫，二人都無酒駕。

第六警分局表示，網路平台分享的影片是第一起車禍發生後，後方又有機車騎士與另輛轎車發生碰撞，不過僅有第一起車禍有報案，第二起車禍沒有接獲通報。

第六警分局提醒，民眾行經車禍現場時，應注意路況，遵守相關交通規則，以免發生危險。

台中市一名機車騎士昨天行經大遠百商圈時，遇到車禍，騎士比倒讚手勢後，擦撞轎車倒地。圖／摘自YouTube頻道wowchtout－地圖型行車影像分享平台
台中市一名機車騎士昨天行經大遠百商圈時，遇到車禍，騎士比倒讚手勢後，擦撞轎車倒地。圖／摘自YouTube頻道wowchtout－地圖型行車影像分享平台
台中市一名機車騎士昨天行經大遠百商圈時，遇到車禍，騎士比倒讚手勢後，擦撞轎車倒地。圖／摘自YouTube頻道wowchtout－地圖型行車影像分享平台
台中市一名機車騎士昨天行經大遠百商圈時，遇到車禍，騎士比倒讚手勢後，擦撞轎車倒地。圖／摘自YouTube頻道wowchtout－地圖型行車影像分享平台
台中大遠百商圈昨天下午發生機車與單車的事故，另名機車騎士行經現場比倒讚，又與旁邊車輛擦撞。圖／讀者提供
台中大遠百商圈昨天下午發生機車與單車的事故，另名機車騎士行經現場比倒讚，又與旁邊車輛擦撞。圖／讀者提供

交通事故 單車 車禍

延伸閱讀

轎車配合義交指揮行駛慢車道 突遭機車騎士停車擋路

台北市公車追撞行人亡 乘客爆：肇事駕駛開車時很緊張…

以為有缺口...計程車騎上台灣大道分隔島動彈不得

車禍現場小額賠付 超便利

相關新聞

公車追撞釀1死15傷 傳肇事駕駛犯後露出「闖大禍的傻笑」

謝姓女子昨駕公車追撞陳男所駕另輛公車，導致林姓女子被輾過死亡，警方依過失致死罪嫌將謝、陳2人送辦，台北地檢署令2人分以3...

影／驚險一瞬間！遊覽車路口暴衝 女騎士急跳開...命大僅輕傷

一輛遊覽車空車昨晚在苗栗縣竹南鎮路口，先自撞護欄後，暴衝撞及路口停等紅燈的機車，女騎士緊急跳開，四肢擦挫傷無大礙，事故原...

大有巴士23歲謝姓女駕駛新手上路 訓練考核狀況曝光！

台北市忠孝東路、鎮江街口昨發生公車追撞車禍，大都會客運右轉停讓行人時，遭後方大有巴士23歲謝姓駕駛追撞，釀1死、14傷。...

扯！匯20萬奉還港幣20萬 港女還會來台「交朋友」…老翁險遭詐

南投一名近7旬老翁要匯款20萬元給在香港的女友人，銀行行員察覺有異，通報警方，經了解，竟是要匯款給港女讓她來台「交朋友」...

影／天乾物燥時節強風助燃？ 金寧林湖路旁今早起火

金門消防局救災救護指揮中心今早獲報，金寧鄉林湖路旁產業道路發生雜草火災，立即派遣第一大隊出勤，共計出動各式消防車6輛、消...

保險業務員暴走持花瓶攻擊傷4人 曾因房產和家人爭執

保險業務員藍姓男子今天清晨5點多持花瓶在5分鐘內隨機攻擊2名大樓管理員、超商男店員及檳榔西施，造成4人頭、臉受傷；警方噴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。