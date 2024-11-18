台中騎士行經車禍現場比「倒讚」 下一秒自己倒地GG網熱議

台中市一名機車騎士在昨天下午行經大遠百商圈時，遇到一起機車與單車的交通事故，該名騎士因不明原因，對著車禍現場比「倒讚」手勢，不過因單手騎車不穩，與旁邊轎車擦撞後倒地，有民眾拍下過程分享到YouTube頻道，評論「沒看過來得這麼快的報應」，引發熱議。

第六警分局在昨天下午1時許獲報，西屯區台灣大道三段、惠中路口發生一起機車與單車的交通事故，當時騎機車的陳姓女子（43歲）行經該處時，追撞前方騎單車的李姓女子（23歲），兩名駕駛都有程度不等的擦挫傷，都自行就醫，二人都無酒駕。

第六警分局表示，網路平台分享的影片是第一起車禍發生後，後方又有機車騎士與另輛轎車發生碰撞，不過僅有第一起車禍有報案，第二起車禍沒有接獲通報。