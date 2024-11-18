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影／驚險一瞬間！遊覽車路口暴衝 女騎士急跳開...命大僅輕傷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛遊覽車空車昨晚在苗栗縣竹南鎮路口，先自撞護欄後，暴衝撞及路口停等紅燈的機車，女騎士緊急跳開，四肢擦挫傷無大礙，事故原因仍待警方進一步調查釐清。

苗栗縣警察局竹南分局昨天晚上8點多接獲報案，竹南鎮永貞路二段、天文路口發生交通事故，警方趕到現場，一輛機車倒在遊覽車前方，遊覽車事故發生時是空車，機車騎士彭女（23歲）四肢擦挫傷。

警方初步調查，黃姓男子（67歲）駕駛遊覽車沿永貞路二段內側車道北往南方向直行，疑似未注意路旁施工所擺放紐澤西護欄，擦撞後失控往天文路方向暴衝，擦撞路口停等紅燈的機車，彭女跳車受輕傷，黃男、彭女經酒測值為0，詳細肇事原因仍待後續調查。

警方提醒，行車應全神貫注道路狀況，並注意左右方來車，以避免發生危險，多一份注意也多一分安全，以保障你我行車安全。

一輛遊覽昨晚在苗栗縣竹南鎮永貞路二段、天文路口，自撞護欄後擦撞路口機車，女騎士跳車受輕傷，案由警方調查處理中。圖／民眾提供
一輛遊覽昨晚在苗栗縣竹南鎮永貞路二段、天文路口，自撞護欄後擦撞路口機車，女騎士跳車受輕傷，案由警方調查處理中。圖／民眾提供
一輛遊覽昨晚在苗栗縣竹南鎮永貞路二段、天文路口，自撞護欄後擦撞路口機車，女騎士跳車受輕傷，案由警方調查處理中。圖／民眾提供
一輛遊覽昨晚在苗栗縣竹南鎮永貞路二段、天文路口，自撞護欄後擦撞路口機車，女騎士跳車受輕傷，案由警方調查處理中。圖／民眾提供

交通事故 苗栗縣 遊覽車

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