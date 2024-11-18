高雄駕駛忘打P檔車撞肉粽店 網酸包整攤、得來速取餐

高雄王姓男子今天上午10時10分許駕車在鳳山區南華路停車後，忘了車子打N檔就下車，沒料，車子滑行衝至一家知名肉粽店，撞歪蒸粽子的攤子，幸無人受傷；網友拍下畫面，呼籲大家先不要來買，因為被包整攤，另有網友酸何時變得來速取餐了。

網路社群Threads有網友貼出一則貼文和照片，畫面中只見一輛轎車撞到鳳山區南華路一家知名肉粽店的攤位，原PO提醒網友「高雄鳳山的大家，先不要來買嘿，銀色車車包整攤了」。

有網友看到畫面，笑回「有開得來速車道取餐，我怎麼不知道」、「這麼好吃？ 整攤包了？」。