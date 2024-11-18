聽新聞
0:00 / 0:00
高雄駕駛忘打P檔車撞肉粽店 網酸包整攤、得來速取餐
高雄王姓男子今天上午10時10分許駕車在鳳山區南華路停車後，忘了車子打N檔就下車，沒料，車子滑行衝至一家知名肉粽店，撞歪蒸粽子的攤子，幸無人受傷；網友拍下畫面，呼籲大家先不要來買，因為被包整攤，另有網友酸何時變得來速取餐了。
網路社群Threads有網友貼出一則貼文和照片，畫面中只見一輛轎車撞到鳳山區南華路一家知名肉粽店的攤位，原PO提醒網友「高雄鳳山的大家，先不要來買嘿，銀色車車包整攤了」。
有網友看到畫面，笑回「有開得來速車道取餐，我怎麼不知道」、「這麼好吃？ 整攤包了？」。
轄區鳳山警分局調查，50歲的王姓男子今天上午10時10分許在南華路與南街口停車後，忘記將車子從Ｎ檔換成Ｐ檔，人就下車，沒料，車子滑行後衝至肉粽攤，所幸未造成人員受傷，僅餐車損壞，警方隨後以一般車禍處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言