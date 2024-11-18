快訊

12強賽中華隊太勵志！插管病人醒後第一句話：今天台灣棒球有WIN嗎？

從珠海撞人到無錫殺人：中國社會安全感崩盤？

台股跌196點收22,546點、力守季線 台積電收1,025元

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄駕駛忘打P檔車撞肉粽店 網酸包整攤、得來速取餐

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄王姓男子今天上午10時10分許駕車在鳳山區南華路停車後，忘了車子打N檔就下車，沒料，車子滑行衝至一家知名肉粽店，撞歪蒸粽子的攤子，幸無人受傷；網友拍下畫面，呼籲大家先不要來買，因為被包整攤，另有網友酸何時變得來速取餐了。

網路社群Threads有網友貼出一則貼文和照片，畫面中只見一輛轎車撞到鳳山區南華路一家知名肉粽店的攤位，原PO提醒網友「高雄鳳山的大家，先不要來買嘿，銀色車車包整攤了」。

有網友看到畫面，笑回「有開得來速車道取餐，我怎麼不知道」、「這麼好吃？ 整攤包了？」。

轄區鳳山警分局調查，50歲的王姓男子今天上午10時10分許在南華路與南街口停車後，忘記將車子從Ｎ檔換成Ｐ檔，人就下車，沒料，車子滑行後衝至肉粽攤，所幸未造成人員受傷，僅餐車損壞，警方隨後以一般車禍處理。

高雄王姓男子今天上午10時10分許駕車在鳳山區南華路停車後，忘了車子打N檔就下車，沒料，車子滑行衝至一家知名肉粽店，撞歪蒸粽子的攤子，幸無人受傷；圖為肇事轎車。記者石秀華／翻攝
高雄王姓男子今天上午10時10分許駕車在鳳山區南華路停車後，忘了車子打N檔就下車，沒料，車子滑行衝至一家知名肉粽店，撞歪蒸粽子的攤子，幸無人受傷；圖為肇事轎車。記者石秀華／翻攝
高雄王姓男子今天上午10時10分許駕車在鳳山區南華路停車後，忘了車子打N檔就下車，沒料，車子滑行衝至一家知名肉粽店，撞歪蒸粽子的攤子，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄王姓男子今天上午10時10分許駕車在鳳山區南華路停車後，忘了車子打N檔就下車，沒料，車子滑行衝至一家知名肉粽店，撞歪蒸粽子的攤子，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高市一輛轎車撞到鳳山區南華路一家知名肉粽店的攤位，原PO笑稱先不要來買，因為銀色車車包整攤了。圖／取自網路社群Threads
高市一輛轎車撞到鳳山區南華路一家知名肉粽店的攤位，原PO笑稱先不要來買，因為銀色車車包整攤了。圖／取自網路社群Threads
高雄王姓男子今天上午10時10分許駕車在鳳山區南華路停車後，忘了車子打N檔就下車，沒料，車子滑行衝至一家知名肉粽店，撞歪蒸粽子的攤子，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄王姓男子今天上午10時10分許駕車在鳳山區南華路停車後，忘了車子打N檔就下車，沒料，車子滑行衝至一家知名肉粽店，撞歪蒸粽子的攤子，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝

社群 網路

延伸閱讀

民進黨高市長初選競爭 陳其邁：市民期待具體政見

會16蹲也不行！高雄鳳山人發動罷免許智傑 陳其邁說話了

高雄夢時代跨年公布主視覺 第3波卡司出爐

高雄一半立委要選市長 鳳山市民怒了發動罷免

相關新聞

公車追撞釀1死15傷 傳肇事駕駛犯後露出「闖大禍的傻笑」

謝姓女子昨駕公車追撞陳男所駕另輛公車，導致林姓女子被輾過死亡，警方依過失致死罪嫌將謝、陳2人送辦，台北地檢署令2人分以3...

影／驚險一瞬間！遊覽車路口暴衝 女騎士急跳開...命大僅輕傷

一輛遊覽車空車昨晚在苗栗縣竹南鎮路口，先自撞護欄後，暴衝撞及路口停等紅燈的機車，女騎士緊急跳開，四肢擦挫傷無大礙，事故原...

大有巴士23歲謝姓女駕駛新手上路 訓練考核狀況曝光！

台北市忠孝東路、鎮江街口昨發生公車追撞車禍，大都會客運右轉停讓行人時，遭後方大有巴士23歲謝姓駕駛追撞，釀1死、14傷。...

扯！匯20萬奉還港幣20萬 港女還會來台「交朋友」…老翁險遭詐

南投一名近7旬老翁要匯款20萬元給在香港的女友人，銀行行員察覺有異，通報警方，經了解，竟是要匯款給港女讓她來台「交朋友」...

影／天乾物燥時節強風助燃？ 金寧林湖路旁今早起火

金門消防局救災救護指揮中心今早獲報，金寧鄉林湖路旁產業道路發生雜草火災，立即派遣第一大隊出勤，共計出動各式消防車6輛、消...

保險業務員暴走持花瓶攻擊傷4人 曾因房產和家人爭執

保險業務員藍姓男子今天清晨5點多持花瓶在5分鐘內隨機攻擊2名大樓管理員、超商男店員及檳榔西施，造成4人頭、臉受傷；警方噴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。