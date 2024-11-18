大有巴士23歲謝姓女駕駛新手上路 訓練考核狀況曝光！

台北市忠孝東路、鎮江街口昨發生公車追撞車禍，大都會客運右轉停讓行人時，遭後方大有巴士23歲謝姓駕駛追撞，釀1死、14傷。大有巴士說，謝女考核普通，沒特別好，但也不算太差，訓連3個月期間每日練習4小時駕駛公車，目前已暫停職務，待案件落幕後再安排磨練一段時間。

大有巴士協理王榮光說，謝姓駕駛起初上路有些狀況，畢竟新手駕駛會緊張，壓力造成情緒不穩定，但經過幾個月已經慢慢習慣駕駛工作，表現逐漸良好。面對網友指控，王說，年輕人剛入行難免壓力大，若有投訴就一定會教育訓練，告知她若碰到哪些狀況可以如何處理，情緒控管漸入佳境。

據了解，23歲的謝姓駕駛是透過交通部「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」徵才，進入大有巴士服務。王榮光表示，謝女本就有普通小客車駕照，經過訓練後考取普通大客車駕照，進行3個月的受訓於今年1月獲得職業大客車執照，再進行1個月的加強訓練，2月才正式上路，新手駕駛要給他們有機會成長，剛開始第一個月上路都有前輩陪伴，後續駕駛技巧進步也適應工作狀況。

王榮光感嘆，大有巴士專責訓練新手駕駛4個月，現在駕駛員青黃不接，前輩快要退休、新人又不太願意加入，因此都忙著招募、培訓新手。謝姓駕駛未來需要再磨練一段時間，目前會先暫停職務，等待案件落幕後，也許她會產生抗拒，不確定能不能克服坐在駕駛座上的恐懼。

而大有巴士新手訓練的SOP，包括擔任公車駕駛的注意事項、如何服務乘客等，最重要的是道路駕駛安全。王榮光指出，新手訓練期至少3個月，每天練習開車4小時，1次訓練3到5個人，會給予津貼，教官在實際操作過程全程陪同，並在空曠地區訓練，熟悉公車操作、開車角度。

王榮光強調，若駕駛沒有訓練完成也不敢讓他們上路，寧可不要這個學員，把安全放第一，每次在駕訓班受訓的人都有幾十位，最後留下來的人可能不到一成，只要駕訓班開課，業者就會去招募司機員。