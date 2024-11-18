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匯20萬才能「交朋友」 南投老翁險被詐遭警攔阻

中央社／ 南投縣18日電

70歲的老翁認識1名自稱在香港的女網友，陷入愛情圈套，對方要求先匯新台幣20萬元「保證金」，才從香港來台「交朋友」並歸還港幣20萬元，老翁到銀行匯款被員警、行員點醒。

南投縣警察局集集分局今天發布新聞稿表示，年近70歲老翁透過通訊軟體LINE認識一名女子，女子使用容貌美麗的頭像並每天對老翁噓寒問暖，老翁陷入愛情圈套，女子接著藉口說「先給20萬元才能交朋友」，要老翁匯款到香港帳戶，老翁真的到住家附近銀行辦理。

集集分局指出，彰化商業銀行水裡坑分行人員認為收款帳戶可疑，且老翁說詞有異，聯繫員警到場，經行員、員警聯手向老翁勸阻「是詐騙」才保住老本；老翁透露，女網友要他先匯款新台幣20萬元當「保證金」，女子才會從香港來台灣相見並歸還港幣20萬元。

集集分局提醒，詐騙集團看準老人家無依靠且手上有錢，利用年輕貌美女性照片勾引老人家，再來就是每天噓寒問暖關心老人家吃飽沒、睡了沒，彷彿隱形情人攻占長輩的心，再來就上演悲情故事急需老人伸出援手，長輩擔心失去對方，易因此把錢拱手送上。

集集 香港

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