桃園工廠大火...空汙塞車市區狀況慘 環保局：業者若未通報將重罰

桃園市桃園區一家不織布工廠今天凌晨火警，大火一直到上午8點30分才控制，火警發生時不但讓運動的民眾連忙離開，因周邊交通管制，上班上學尖峰時間引發塞車、空汙，空氣中彌漫化學惡臭味，家戶、辦公室緊閉門窗。

環保局上午也派員監測火場周邊空氣品質，初步數據顯示上風處揮發性有機物為0.153ppm（百萬分之一）下風處0.189ppm，尚無明顯危害，但是一樣發警訊提醒火警周邊敏感族群要注意防護。

另空汙法要求業者，空汙等突發意外，1小時內應通報，若未通報可罰10萬至100萬元。環保局將調查若無立即開罰。

地方粉團「桃園大小事」PO出火警照片後，不少上班族留言指出火警南北兩側的經國路、春日路尖峰時段就很塞，火警發生後簡直塞爆，還有駕駛人分心發生車禍。也有網友留言聚脂纖維在火焰接觸後會捲縮並融化，燃燒緩慢，會有點發泡，並產生黑煙和化學刺鼻臭味。