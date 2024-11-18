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桃園工廠大火...空汙塞車市區狀況慘 環保局：業者若未通報將重罰

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市桃園區一家不織布工廠今天凌晨火警，大火一直到上午8點30分才控制，火警發生時不但讓運動的民眾連忙離開，因周邊交通管制，上班上學尖峰時間引發塞車、空汙，空氣中彌漫化學惡臭味，家戶、辦公室緊閉門窗。

環保局上午也派員監測火場周邊空氣品質，初步數據顯示上風處揮發性有機物為0.153ppm（百萬分之一）下風處0.189ppm，尚無明顯危害，但是一樣發警訊提醒火警周邊敏感族群要注意防護。

另空汙法要求業者，空汙等突發意外，1小時內應通報，若未通報可罰10萬至100萬元。環保局將調查若無立即開罰。

地方粉團「桃園大小事」PO出火警照片後，不少上班族留言指出火警南北兩側的經國路、春日路尖峰時段就很塞，火警發生後簡直塞爆，還有駕駛人分心發生車禍。也有網友留言聚脂纖維在火焰接觸後會捲縮並融化，燃燒緩慢，會有點發泡，並產生黑煙和化學刺鼻臭味。

莊敬里長高淞泰表示，濃煙很嚇人，里民反映空氣中一直聞到化學怪味，提醒大家出門要戴口罩。附近的同安、同德國小、慈文國中、同德國中雖然受影響，但還沒有到停課的程度，校方請老師師注意學生健康狀況，並讓學生盡量待在教室。

工廠大火遇上班時間，火場附近經國路往南崁交流道方向大塞車。圖／桃園大小事
工廠大火遇上班時間，火場附近經國路往南崁交流道方向大塞車。圖／桃園大小事
桃園區工廠大火，附近莊敬路清晨被濃煙籠罩。記者周嘉茹／攝影
桃園區工廠大火，附近莊敬路清晨被濃煙籠罩。記者周嘉茹／攝影

桃園 環保局

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