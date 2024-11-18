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護理師交付病患顱骨短缺 嘉檢依過失傷害起訴

中央社／ 嘉義市18日電

嘉縣某醫院李姓護理師被控110年間，因未完全交付取下的顱骨給家屬，使轉院病患分2次進行手術。家屬提告，嘉檢偵結認護理師過失與患者傷害具因果關係，依過失傷害起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，黃姓男子於民國110年9月16日騎機車行經民雄鄉道路，因左側肢體突然無力倒地，被送醫急救，醫師進行右顱骨減壓手術，取下1片右顱骨，隔日，再進行左顱骨減壓手術，取下1片左顱骨，2片顱骨分2只密封包裝保存醫院骨骼銀行。

嘉檢表示，黃男於同年11月間轉院到北部醫院治療，院方安排12月初進行左右顱骨成形手術，黃男雙親委託友人張女於11月下旬到黃男原本就醫的醫院領取左右顱骨各1片。

不過，負責手術取下患者骨骼組織保管、交付事務的47歲李姓護理師，僅將1片右顱骨包裝袋交付張女，並要求張女在登記簿冊2組欄位簽名，但北部醫院於12月8日欲進行相關手術時，發現僅有右顱骨，緊急聯繫原醫院，才又送來另1片左顱骨，但已錯過手術時間。

嘉檢指出，黃男12月8日僅能完成右顱骨手術，隔2日，才又進行左顱骨手術，家屬認為護理師疏忽，讓黃男進行第2次不必要手術，增加身體傷害風險，對護理師提告。

檢方認為，護理師知悉僅交付1片右顱骨，而依登記簿冊上取出日期有2處欄位登載，理應發現需交付2片顱骨，護理師為承辦保管業務，不能諉稱不知，確有應注意而未注意過失，且過失與患者所受傷害結果具因果關係，因此，依過失傷害罪嫌起訴。

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