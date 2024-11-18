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轎車配合義交指揮行駛慢車道 突遭機車騎士停車擋路

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市一輛轎車昨天行駛於中西區和意路，配合義交指揮行駛於慢車道，突然被一名中年男子涉嫌以機車橫停阻擋轎車前進，警方獲報後將雙方帶回，轎車駕駛提出妨害自由告訴，警詢後依妨害自由罪嫌將機車男騎士函送南檢偵辦。

警方調查，王姓男子駕車行經（34歲）台南市中西區和意路段，王配合義交指揮行駛於慢車道，突然被吳姓男子（59歲）以機車橫停方式，涉嫌阻擋轎車前進，並指責轎車為什麼走慢道。台南市警二分局獲報後將雙方帶回，王提出妨害自由告訴，全案調查後依規定將吳函送南檢偵辦。

警方提醒民眾，百貨公司因為周年慶，附近路段均已向交通局提交交通疏導計劃書在案，現場並有義交指揮交通，請汽機車駕駛人行經該路段，配合義交交通疏導管制措施，共同維護交通順暢與安全。據了解，該路段是慢車道，轎車駕駛開車要右轉，行駛慢車道沒有違規。

此外，劉姓計程車駕駛昨晚7點多，駕車沿保安路東向西行駛，至海安路與保安路口時左轉，與2名人行走於行人穿越道時，發生碰撞，行人擦傷未送醫，市警二分局接獲報案處理。

警方呼籲，依據道路交通管理處罰條例第44條第4項規定，汽機車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越交岔路口，不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷或死亡者，可處駕駛人7200以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照及參加道安講習。

台南市一輛轎車昨天行駛於中西區和意路，配合義交指揮行駛於慢車道，突然被中年男子涉嫌以機車橫停阻擋轎車前進，警詢後依妨害自由罪嫌將機車男騎士函送南檢偵辦。 圖／翻攝自社會事新聞影音臉書社群
台南市一輛轎車昨天行駛於中西區和意路，配合義交指揮行駛於慢車道，突然被中年男子涉嫌以機車橫停阻擋轎車前進，警詢後依妨害自由罪嫌將機車男騎士函送南檢偵辦。 圖／翻攝自社會事新聞影音臉書社群
一輛計程車昨晚行經海安路與保安路口時左轉，與2名人行走於行人穿越道時，發生碰撞，行人輕微擦傷未送醫。圖／民眾提供
一輛計程車昨晚行經海安路與保安路口時左轉，與2名人行走於行人穿越道時，發生碰撞，行人輕微擦傷未送醫。圖／民眾提供

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