惡煞深夜持3槍上門討債 射破大門玻璃示威警圍捕逮2嫌

新北市60歲李姓男子因與48歲陳男有債務糾紛，李男多次催討未果又不滿陳男避不見面，今天凌晨與賴姓友人至蘆洲區陳男住處討債，還持槍射擊陳男住家大門導致玻璃碎裂。蘆洲警獲報啟動攔截圍捕逮捕李男與賴男，詢後依毀損、恐嚇罪送辦。

據了解，蘆洲警方今天凌晨12時許接獲民眾報案指稱住家遭開槍，警員到場發現報案的48歲陳男住處鐵門內玻璃遭擊破，現場還遺留3顆鋼珠彈。警方隨即調閱監視器並啟動攔截圍捕，由五股所警員於五股區中興路三段與疏洪北路口將涉案車輛攔下。