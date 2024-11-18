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惡煞深夜持3槍上門討債 射破大門玻璃示威警圍捕逮2嫌
新北市60歲李姓男子因與48歲陳男有債務糾紛，李男多次催討未果又不滿陳男避不見面，今天凌晨與賴姓友人至蘆洲區陳男住處討債，還持槍射擊陳男住家大門導致玻璃碎裂。蘆洲警獲報啟動攔截圍捕逮捕李男與賴男，詢後依毀損、恐嚇罪送辦。
據了解，蘆洲警方今天凌晨12時許接獲民眾報案指稱住家遭開槍，警員到場發現報案的48歲陳男住處鐵門內玻璃遭擊破，現場還遺留3顆鋼珠彈。警方隨即調閱監視器並啟動攔截圍捕，由五股所警員於五股區中興路三段與疏洪北路口將涉案車輛攔下。
警方當場逮捕60歲李姓駕駛及50歲賴姓乘客，並在車內查獲3把空氣槍，李男供稱因陳男欠債不還又避不見面，今天才會前往討債並開槍洩憤。但李男與陳男對於雙方債務金額及糾紛原因都避而不談，警方詢後將李男及賴男依毀損、恐嚇罪移送新北地檢署偵辦，並將深入追查犯案原因。
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