高雄2女1男三貼騎電動共享機車 網友：猴子下山了
電動共享機車亂象頻傳！有網友昨晚分享2女1男以「三貼」方式，未戴安全帽騎乘電動共享機車，男子還坐在機車最後方的置物箱上。網友說，「以為他們在特技表演」。高市交通局說，此為「危險駕駛行為」將要求租車公司依據車牌號碼租借紀錄，將該用戶永久停權，若警方開罰，將由該用戶繳納。
1名年輕女子昨天在三民區站東路騎電動共享機車，以三貼方式後載一對年輕男女。其中男子竟坐在車後置物箱上，在車輛行進過程中搖晃不已，當女騎士煞車時，男子整個人往前滑動，撞在被夾在中間的女乘客身上。
有人拍下2女1男三貼騎電動共享機車的影片，貼上網路後引起熱議。一名網友說「好可悲，高雄的臉都被丟光了」、也有人說「這肯定是山上下來的猴子」、「三貼到底是多窮，租不起第三台？」也有人呼籲電動共享機車業者「查起來，停權了吧」。
網友表示，這已經不是高雄第一次有人以誇張又危險的方式騎乘電動共享機車，今年5月底也有3名年輕人騎乘電動共享機車，行經新興區廣州一街時，把雙腳抬到把手上，甚至放手拍掌，其中一人為了拍攝影片，甚至攀附在機車前方。
高市交通局今天上午表示，有關昨天3名年輕男女在站東路，以三貼方式騎乘夠酷比共享微型電動二輪車的危險駕駛行為，因為使用者未配戴安全帽且違規搭載乘客，已要求夠酷比公司依據車牌號碼租借紀錄，將該用戶永久停權。警察局開立相關罰單，並依會員條款規定由該用戶繳納。
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