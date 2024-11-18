快訊

第三次大戰來臨？傳美放行烏克蘭用長程飛彈 俄烏都說話了

從政8年回金融主場 農村囝仔曾銘宗要帶富邦金衝向亞洲

大巨蛋啟用一周年頻漏水「原因找到了」 遠雄：至少已花4000萬修繕

聽新聞
0:00 / 0:00

北市公車追撞釀1死 大都會客運：遭撞的駕駛服務13年表現良好

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北市忠孝東路、鎮江街口昨發生公車追撞車禍，大都會客運右轉停讓行人時，遭後方大有巴士追撞，導致1行人死亡、14名乘客受傷。大都會客運今表示，54歲的陳姓駕駛已服務13年，表現良好，案發前休假正常，每日工作都在8小時內。

大都會客運說，案發後即成立「危機處理小組」，配合北市府處理事故，指派人員赴各醫院協助傷患就醫，並逐一奉上壓驚紅包。經查該14名乘客，除了2人在大有巴士車上，其餘12人皆為大都會客運乘客，7名泰籍遊客皆無大礙，已在昨天下午完成和解，今天返國。

另外5名乘客中，有4位已經出院，1位黃姓女士留院觀察，大都會客運總經理李建文昨偕同台北市交通局長謝銘鴻、公運處長李昆振前往醫院慰問，除致予慰問金，也允諾給予最好的醫療照顧。大都會客運強調，雖肇事責任有待釐清，但為了讓受傷乘客安心，將負責賠償醫療等相關費用。

針對罹難的林姓女士，大都會客運表達深沉哀悼之意，今日將透過警方向家屬轉達，期能至罹難者靈前弔唁並慰問家屬，且向家屬表達和解的誠意。本案尚有一輛營業小客車受到損害，大都會也將聯繫修復車輛。

大都會客運指出，該名陳姓駕駛經檢察官諭令10萬元交保後，即派員攜帶現金幫助完成手續，並給予陳姓駕駛公假及心理輔導，配合檢警偵辦。陳姓駕駛54歲，已服務13年，表現良好，近年來每日工時皆在8小時以內，休假正常，上次休假為11月16日，即案發前一天。

台北市忠孝東路、鎮江街口昨發生公車追撞車禍，導致1行人死亡、14名乘客受傷。記者李隆揆／翻攝
台北市忠孝東路、鎮江街口昨發生公車追撞車禍，導致1行人死亡、14名乘客受傷。記者李隆揆／翻攝

北市府 巴士 行人

延伸閱讀

台北市公車追撞行人亡 乘客爆：肇事駕駛開車時很緊張…

北市公車追撞車禍釀1死15傷 23歲女駕駛30萬元、男駕駛10萬元交保

偕妻散步竟遇公車追撞死劫 人夫目睹慟：下意識有閃 但她沒躲過

北市公車追撞釀1死15傷 夫妻同過斑馬線天人永隔

相關新聞

北市公車追撞釀1死 大都會客運：遭撞的駕駛服務13年表現良好

台北市忠孝東路、鎮江街口昨發生公車追撞車禍，大都會客運右轉停讓行人時，遭後方大有巴士追撞，導致1行人死亡、14名乘客受傷...

台北市公車追撞行人亡 乘客爆：肇事駕駛開車時很緊張…

台北市喜來登飯店旁昨發生車禍，大都會客運右轉停讓行人時，遭後方大有巴士23歲謝姓駕駛追撞，導致1行人死亡、15名乘客受傷...

桃園春日路工廠火警濃煙襲14里 上班族、學生空汙中等車

桃園市桃園區春日路1733巷今天凌晨5點發生工廠火警，受風勢影響，濃煙一直到7點半過後仍然籠罩在工廠以南的區域，等學生專...

板橋公車故障直衝人行道 疑左轉時突拋錨釀禍幸無人傷

新北市1輛公車今天上午8時許行經板橋區新海路及英士路口欲左轉時，疑因車輛故障失控直衝人行道，差一點就撞上人行道上的電線桿...

惡煞深夜持3槍上門討債 射破大門玻璃示威警圍捕逮2嫌

新北市60歲李姓男子因與48歲陳男有債務糾紛，李男多次催討未果又不滿陳男避不見面，今天凌晨與賴姓友人至蘆洲區陳男住處討債...

高雄2女1男三貼騎電動共享機車 網友：猴子下山了

電動共享機車亂象頻傳！有網友昨晚分享2女1男以「三貼」方式，未戴安全帽騎乘電動共享機車，男子還坐在機車最後方的置物箱上。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。