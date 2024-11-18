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北市公車追撞釀1死 大都會客運：遭撞的駕駛服務13年表現良好
台北市忠孝東路、鎮江街口昨發生公車追撞車禍，大都會客運右轉停讓行人時，遭後方大有巴士追撞，導致1行人死亡、14名乘客受傷。大都會客運今表示，54歲的陳姓駕駛已服務13年，表現良好，案發前休假正常，每日工作都在8小時內。
大都會客運說，案發後即成立「危機處理小組」，配合北市府處理事故，指派人員赴各醫院協助傷患就醫，並逐一奉上壓驚紅包。經查該14名乘客，除了2人在大有巴士車上，其餘12人皆為大都會客運乘客，7名泰籍遊客皆無大礙，已在昨天下午完成和解，今天返國。
另外5名乘客中，有4位已經出院，1位黃姓女士留院觀察，大都會客運總經理李建文昨偕同台北市交通局長謝銘鴻、公運處長李昆振前往醫院慰問，除致予慰問金，也允諾給予最好的醫療照顧。大都會客運強調，雖肇事責任有待釐清，但為了讓受傷乘客安心，將負責賠償醫療等相關費用。
針對罹難的林姓女士，大都會客運表達深沉哀悼之意，今日將透過警方向家屬轉達，期能至罹難者靈前弔唁並慰問家屬，且向家屬表達和解的誠意。本案尚有一輛營業小客車受到損害，大都會也將聯繫修復車輛。
大都會客運指出，該名陳姓駕駛經檢察官諭令10萬元交保後，即派員攜帶現金幫助完成手續，並給予陳姓駕駛公假及心理輔導，配合檢警偵辦。陳姓駕駛54歲，已服務13年，表現良好，近年來每日工時皆在8小時以內，休假正常，上次休假為11月16日，即案發前一天。
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