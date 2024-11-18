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新北8+9大鬧歡樂耶誕城 帶頭男三字經辱警遭逮送辦
新北市歡樂耶誕城上周五正式開城，吸引許多民眾前來參觀。海山警方昨晚在耶誕城巡邏時，發現10多名青少年聚集立即上前盤查。不料帶頭的22歲曾男不符盤查還辱罵警員三字經，警員立即將曾男壓制逮捕帶回警局管束，詢後依社維法第85條送辦。
據了解，22歲曾姓男子昨天晚間9時許帶著10多名未成年少年，至新北市市民廣場竹筍區聚集聊天。在歡樂耶誕城執行巡邏勤務的海山警方，接獲民眾報案有多名青少年聚集立即前往查看。當警方對曾男及青少年查證身分時，曾男不服盤查，對警方大聲咆哮還辱罵警員三字經。
警員立即將曾男過肩摔壓制逮捕，其他青少年見狀才乖乖配合盤查。警方隨後將曾男帶回警局管束，詢後依違反社會秩序維護法第85條移請新北地院簡易庭裁處。
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