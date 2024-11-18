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台北市公車追撞行人亡 乘客爆：肇事駕駛開車時很緊張…
台北市喜來登飯店旁昨發生車禍，大都會客運右轉停讓行人時，遭後方大有巴士23歲謝姓駕駛追撞，導致1行人死亡、15名乘客受傷，2名司機依過失致死罪移送。曾經搭乘謝女公車的乘客爆料，她曾因乘客為按鈴就嗆人，或遇車輛接近公車時會失控大罵，甚至連靠站都停不好，開車很緊張。
該名女性網友在Facebook「我是萬華人」社團發文，表示半年前曾經搭乘肇事謝姓駕駛的大有巴士212路公車，當時她開車全程身體往前靠，看起來很緊張，回家和家人討論此事，有發現謝女技術從原本連靠站都停不好，到近期有慢慢進步。
「但話說回來，要將乘客的生命交給一位新手，也是蠻恐怖的」女性網友強調，並非對於年輕或女性駕駛有任何的質疑，自己就非常喜歡搭大都會客運630路女性駕駛的公車，感到舒適安心，但是希望相關單位對於大眾運輸駕駛資格能嚴格把關，設立嚴謹考核制度，淘汰不適任的駕駛。
有另外一名男網友就也爆料，對於謝女駕駛公車「印象深刻」，像是有車輛接近公車時，就會失控大罵，有次乘客忘記按鈴要求下車，就怒嗆對方「你當我是計程車嗎？」，即使乘客已經離開嘴上仍不斷抱怨，甚至有乘客與謝女對罵過，對方想要投訴卻發現根本沒名牌，讓他很少搭212路公車。
北市忠孝東路、鎮江街口今早公車追撞車禍，一名女行人被捲入車底送醫不治死亡，兩公車15名乘客輕傷，目前初判肇事責任在追撞前車的謝姓公車駕駛，當下她則稱自己「失憶了」。大有巴士表示，這名駕駛經驗比較不夠，自己也嚇到了。
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