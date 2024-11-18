快訊

第三次大戰來臨？傳美放行烏克蘭用長程飛彈 俄烏都說話了

從政8年回金融主場 農村囝仔曾銘宗要帶富邦金衝向亞洲

大巨蛋啟用一周年頻漏水「原因找到了」 遠雄：至少已花4000萬修繕

聽新聞
0:00 / 0:00

台北市公車追撞行人亡 乘客爆：肇事駕駛開車時很緊張…

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北市喜來登飯店旁昨發生車禍，大都會客運右轉停讓行人時，遭後方大有巴士23歲謝姓駕駛追撞，導致1行人死亡、15名乘客受傷，2名司機依過失致死罪移送。曾經搭乘謝女公車的乘客爆料，她曾因乘客為按鈴就嗆人，或遇車輛接近公車時會失控大罵，甚至連靠站都停不好，開車很緊張。

該名女性網友在Facebook「我是萬華人」社團發文，表示半年前曾經搭乘肇事謝姓駕駛的大有巴士212路公車，當時她開車全程身體往前靠，看起來很緊張，回家和家人討論此事，有發現謝女技術從原本連靠站都停不好，到近期有慢慢進步。

「但話說回來，要將乘客的生命交給一位新手，也是蠻恐怖的」女性網友強調，並非對於年輕或女性駕駛有任何的質疑，自己就非常喜歡搭大都會客運630路女性駕駛的公車，感到舒適安心，但是希望相關單位對於大眾運輸駕駛資格能嚴格把關，設立嚴謹考核制度，淘汰不適任的駕駛。

有另外一名男網友就也爆料，對於謝女駕駛公車「印象深刻」，像是有車輛接近公車時，就會失控大罵，有次乘客忘記按鈴要求下車，就怒嗆對方「你當我是計程車嗎？」，即使乘客已經離開嘴上仍不斷抱怨，甚至有乘客與謝女對罵過，對方想要投訴卻發現根本沒名牌，讓他很少搭212路公車。

北市忠孝東路、鎮江街口今早公車追撞車禍，一名女行人被捲入車底送醫不治死亡，兩公車15名乘客輕傷，目前初判肇事責任在追撞前車的謝姓公車駕駛，當下她則稱自己「失憶了」。大有巴士表示，這名駕駛經驗比較不夠，自己也嚇到了。

台北市中正區忠孝東路、鎮江街口昨發生嚴重車禍，大都會客運在停讓行人時，遭大有巴士追撞，導致1行人死亡、15名乘客受傷。記者李隆揆／翻攝
台北市中正區忠孝東路、鎮江街口昨發生嚴重車禍，大都會客運在停讓行人時，遭大有巴士追撞，導致1行人死亡、15名乘客受傷。記者李隆揆／翻攝

公車 巴士

延伸閱讀

北市公車追撞公車釀1死15傷 2司機分以30、10萬元交保

北市公車追撞車禍釀1死15傷 23歲女駕駛30萬元、男駕駛10萬元交保

北市公車追撞23歲涉嫌女駕駛酒測值零 8月有肇事紀錄

偕妻散步竟遇公車追撞死劫 人夫目睹慟：下意識有閃 但她沒躲過

相關新聞

北市公車追撞釀1死 大都會客運：遭撞的駕駛服務13年表現良好

台北市忠孝東路、鎮江街口昨發生公車追撞車禍，大都會客運右轉停讓行人時，遭後方大有巴士追撞，導致1行人死亡、14名乘客受傷...

台北市公車追撞行人亡 乘客爆：肇事駕駛開車時很緊張…

台北市喜來登飯店旁昨發生車禍，大都會客運右轉停讓行人時，遭後方大有巴士23歲謝姓駕駛追撞，導致1行人死亡、15名乘客受傷...

桃園春日路工廠火警濃煙襲14里 上班族、學生空汙中等車

桃園市桃園區春日路1733巷今天凌晨5點發生工廠火警，受風勢影響，濃煙一直到7點半過後仍然籠罩在工廠以南的區域，等學生專...

惡煞深夜持3槍上門討債 射破大門玻璃示威警圍捕逮2嫌

新北市60歲李姓男子因與48歲陳男有債務糾紛，李男多次催討未果又不滿陳男避不見面，今天凌晨與賴姓友人至蘆洲區陳男住處討債...

高雄2女1男三貼騎電動共享機車 網友：猴子下山了

電動共享機車亂象頻傳！有網友昨晚分享2女1男以「三貼」方式，未戴安全帽騎乘電動共享機車，男子還坐在機車最後方的置物箱上。...

新北8+9大鬧歡樂耶誕城 帶頭男三字經辱警遭逮送辦

新北市歡樂耶誕城上周五正式開城，吸引許多民眾前來參觀。海山警方昨晚在耶誕城巡邏時，發現10多名青少年聚集立即上前盤查。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。