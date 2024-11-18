台中餅店老闆喝酒找代駕 目的地到了代駕溜了...警來助

台中市郭姓餅店老闆在上月底餐敘，酒後找來代駕協助駕駛要價400萬的賓士E400，載他返家，未料代駕開車抵達郭家後，即將郭連人帶車丟在該處，因有市民發現，擔心發生危險才報警，警方到場協助移置車輛，攙扶郭男返家。

第一警分局公益所警員馮婕妮、吳佳侖上月底獲報，有一輛新車要價400萬元的賓士 E400 4Matic，停在明禮街一帶，且賓士車門半開，且車內有一名男子在右前座不省人事。

警方獲報到場發現，郭姓男子（52歲）喝醉倒在右前座，郭被警方叫醒後才說，他之前餐敘喝酒，付費1000元找來代駕，後來不知何故，代駕在抵達目的地後即離開。

警方聯絡救護人員初步檢查，確認郭男無生命危險，在郭男同意下，由義警協助將車輛安全停放，在眾人協助下，自行返回住所休息。