金門金城民宅1樓廚房火警 消防及時撲滅無傷亡

金門縣金城鎮民權路一處民宅1樓後側廚房，昨天下午發生火警，消防局獲報後派遣各式救災車輛共7輛及消防人員15名到場搶救，5分鐘內將火勢撲滅，未有人員傷亡。

金門縣消防局今天發布新聞稿表示，金門縣金城鎮民權路一處民宅在昨天下午4時19分發生火警，消防局獲報後，立即派遣金城、金寧分隊各式救災車輛共7輛及消防人員15名到場搶救。

消防局表示，火災地點位在民權路狹小巷弄內，建築間距狹窄，加上火災發生時間是居民活動及用餐高峰期，增加搶救難度。現場由初期指揮官小隊長曾以勒指揮部署水線入室搶救，隨後第1大隊副大隊長戴紹恩到場，接續指揮救災。

戴紹恩表示，起火點位在透天民宅1樓後側廚房，消防人員部署水線滅火並有效控制火勢，多名義消也前往現場協助救災，最終火勢在5分鐘內被撲滅，燃燒面積約2平方公尺，未對鄰近住戶構成威脅，且無人員傷亡，確切起火原因由消防局火災調查科進行鑑定中。

消防局長呂英華提醒，烹煮時務必做到「人離火熄」，並隨時注意火源安全，避免火星飛濺或靠近易燃物品，呼籲民眾平時減少雜物堆積，保持廚房環境整潔，以降低火災風險；消防局也強調安裝「住宅用火災警報器」重要性，能在火災初期即時偵測火情，有效減少火災造成損害。