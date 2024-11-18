以為有缺口...計程車騎上台灣大道分隔島動彈不得

台中市柯姓男子在昨晚駕駛多元計程車，行經西區台灣大道、五權路時，右切慢車道，疑未注意到中央有車道分隔島，柯直接往右切，導致車子開上分隔島，動彈不得，最後僅能由拖吊車協助脫困，詳細的肇事原因，有待後續釐清。

第一警分局在昨晚9時許獲報，在西區臺灣大道近五權路口有交通事故，警方到場查處，發現柯姓男子（62歲）駕駛多元計程車，由均安街方向，沿台灣大道一段外快車道往五權路方向行駛，欲右轉五權路便道時，疑未注意到車道分隔島，撞上安全島。

警方表示，此案無人受傷，駕駛人無飲酒情事，將詳細蒐證後，由鑑定單位分析研判。

第一警分局呼籲，駕駛人應隨時注意周遭道路狀況，以避免發生交通事故。

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