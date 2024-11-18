烈火猛燒4小時！ 桃園春日路工廠濃煙持續沖天 駭人畫面曝光

桃園市桃園區春日路1733巷一處不織布工廠今清晨傳出火警，熊熊火焰竄出，整間廠房被火舌吞噬，消防局接獲大量報案電話出動救援，至今燃燒逾4小時已控制火勢，但駭人黑煙仍不斷直竄天際，附近地區全籠罩在霧茫茫之中，目前已出動消防人員173名、消防車145輛搶救。

桃園市消防局指出，今清晨5點接獲報案電話指出桃園區春日路1733巷一處不織布製造工廠發生火警，立即出動人員於清晨5點11分到場救援，現場為地上3層RC結構建築物；起火層第2、3層。現場無危險物品，無人員受傷受困，火勢於上午8點30分控制，目前已出動消防人員173名、消防車145輛及救護車4輛持續搶救中。

桃園市消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，清晨5點多接獲報案春日路工廠火警，當時火勢已相當大，消防局立即派員到場搶救，目前火勢已經控制，不會延燒，但因燃燒的是主要是不織布，因此造成大量火煙，環保局及其他相關單位也已到場查驗。