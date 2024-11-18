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高雄男抓狂持花瓶隨機攻擊4人受傷 警噴辣椒水制伏送醫
藍姓男子今天清晨5點多走在路上突情緒激動，撿花瓶後，1分鐘內攻擊2名大樓管理員、超商男店員及檳榔西施，造成4人頭、臉受傷，又向一名婦人索討麵包及機車鑰匙遭拒逃逸；警方獲報到場，因藍男情緒不穩，噴辣椒水將其制伏強制送醫。
警方指出，38歲藍姓男子今天清晨5點多徒步在新興區六合夜市附近，突然情緒失控，先撿拾路邊的花瓶，隨後衝進興華路的大樓內攻擊兩名管理員35歲的李姓男子及65歲的許姓男子，造成2人頭部挫傷。
藍男隨後逃逸，又走進林森一路的超商見30歲的向姓大夜班店員在整理東西，持花瓶打頭，向男閃躲，耳朵遭劃傷流血；藍男逃逸後，走至一旁檳榔攤，再攻擊27歲的顏姓檳榔西施，顏女嚇得尖叫，鼻樑遭劃傷血濺現場。
藍男在1分鐘內攻擊3男1女受傷後，在六合一路見從藥局出來的50歲郭姓女子，開口伸手要麵包及機車鑰匙遭郭拒絕，隨後逃逸。
轄區新興警分局警網獲報趕抵，藍男打赤腳、手拿花瓶，見警方情緒失控咆哮，最後遭噴辣椒水制伏，警消先將他強制送醫，後續將通知家人釐清攻擊人原因。
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