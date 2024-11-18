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桃園春日路工廠大火 烈焰吞噬廠房黑煙籠罩天際
桃園市桃園區春日路1733巷一處不織布工廠今清晨傳出火警，熊熊火焰竄出，整間廠房被火舌吞噬，附近地區全籠罩黑煙。消防局接獲大量報案電話，目前出動32車、67人出水搶救，暫無民眾傷亡，起火原因待釐清。
桃園市消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，清晨5點多接獲報案春日路工廠火警，當時火勢已相當大，消防局立即派員到場搶救，目前火勢已經控制，現場無人受困，已同步通知環保局及其他相關單位到場查驗。
環保局則指出，有關桃園區春日路工廠今清晨發生火警，經模擬事故現場風向為東北風，風速為每秒5公尺，消防隊已至現場災害搶救，火勢控制中，但下風處區域可能產生異味。
可能受影響區域包括桃園區汴洲里、自強里、莊敬里、北埔里、瑞慶里、同安里、明德里、寶安里、中埔里、西埔里、中成里；蘆竹區：上竹里、中福里、新興里。提醒民眾待在室內緊閉門窗、減少外出；如需外出，請戴好口罩，敏感族群請多加注意防護。
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