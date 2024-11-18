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桃園春日路工廠火警濃煙襲14里 上班族、學生空汙中等車

聯合報／ 記者鄭國樑周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區春日路1733巷今天凌晨5點發生工廠火警，受風勢影響，濃煙一直到7點半過後仍然籠罩在工廠以南的區域，等學生專車、國道客運和市區公車的民眾幾乎全都帶上口罩，環保局也發布警訊，顯示火警周邊空氣品質已經到達橙色、紅色警戒，提醒民眾避開或緊閉門窗。

環保局表示，經模擬，事故現場風向為東北風，風速為每秒5公尺，消防隊消防隊已至現場災害搶救，火勢控制中，但下風處區域可能產生異味。可能受影響區域桃園區汴洲里、自強里、莊敬里、北埔里、瑞慶里、同安里、明德里、寶安里、中埔里、西埔里、中成里；蘆竹區上竹里、中福里、新興里。

環保局提醒下風處的桃園市民朋友盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出，請戴好口罩，敏感族群請多加注意防護。

濃煙被風吹向市區，落在尊爵飯店同、安國小，再往北包括同德國中、莊敬國小、同德國小一直到富國路都受影響，等學生專車、國道客運的幾乎全戴口罩。

桃園市桃園區工廠火警，濃煙至少影響14里。記者周嘉茹／攝影
桃園市桃園區工廠火警，濃煙至少影響14里。記者周嘉茹／攝影
工廠火警發生後環保局發布空汙警訊。圖／環保局提供
工廠火警發生後環保局發布空汙警訊。圖／環保局提供

國道客運 桃園 環保局

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