涉肇事駕駛開公車未1年 一度稱失憶

謝女駕駛大有客運212路公車追撞陳男所駕大都會客運49路公車，導致林女捲入車底傷重不治，陳男車上共15人受輕傷。記者李隆揆／翻攝 公車追撞釀1死15傷，肇事的大有巴士謝姓駕駛在事發當下，一度稱「失憶了」。大有巴士表示，謝姓駕駛從駕訓班出來就到大有巴士上班，開公車不滿1年，可能是經驗比較不夠，「自己也嚇到了」，後續公司會針對新進員工加強教育訓練。

行人零死亡推動聯盟則呼籲公車業者通盤檢討，北市府盡速查明，並向交通部喊話，從駕訓、考照和回訓制度做出根本改革。

公車駕駛缺工問題嚴重，甚至近年還呈現太年長、太年輕M型化趨勢。消基會交通委員會召集人李克聰說，因駕駛缺工，客運業需年輕駕駛，年輕駕駛經驗可能較少，應規畫更完整教育訓練，取得駕照時，也應給予完整配套機制，才能更安全。

李克聰建議，若公車駕駛M型化愈來愈嚴重，業者也應調整「更人性化管理」機制，針對年長駕駛因體能給予較彈性工時；年輕駕駛排班時，也應先派給較單純的路線，等經驗較豐富，再派任較複雜的公車路線。

肇事駕駛資歷不滿1年，淡江大學交通運輸管理學系退休教授張勝雄說，直覺上會覺得是經驗不足導致肇事，但多久資歷才算經驗夠，法規並未規定，若認為需多久經驗才夠，就該先訂相關標準。

張說，雖曾有青少年騎機車新手事故率高的研究，但大客車駕駛並無這樣的研究，「年資與駕駛技術不一定有必然關係」。至於公車駕駛缺工、年齡兩極化，張勝雄認為，根本解決之道，還是要改善駕駛勞動環境，薪資也要改善，政府也應放給予合理的運價調整。

昨是「世界交通事故受害者紀念日」，行人零死亡推動聯盟昨晚在濟南路舉辦紀念守夜活動，未料活動地點附近發生公車追撞死亡事故。聯盟表示，台灣駕照是世界上最好考取的，也未有駕駛人定期回訓制度，駕駛經驗不足的大客車司機，對於弱勢用路人保障實在不足。