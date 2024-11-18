北市公車追撞 斑馬線行人命喪輪下

謝女駕駛大有巴士212路公車追撞陳男所駕大都會客運49路公車，導致林女捲入車底不治，陳男車上共15人受傷。記者李隆揆／翻攝 台北市忠孝東路、鎮江街口昨發生公車追撞公車死亡車禍。陳男駕49路公車準備右轉在路口停讓，謝女駕駛212路公車突追撞，正要過斑馬線的林姓婦人被捲入車底傷重不治，另有15人受傷。警方不排除謝姓駕駛車速過快肇禍，依過失致死罪嫌送辦兩駕駛。

台北地檢署昨晚複訊後，分別裁定陳男10萬元、謝女30萬元交保。

警方調查，50歲林女與丈夫昨早9時正要走斑馬線穿越鎮江街，54歲陳男駕大都會客運49路公車，從忠孝東路要右轉鎮江街，依規定停讓林女夫婦過路，未料23歲謝女駕大有巴士212路公車直行忠孝東路，從後方追撞49路公車，49路公車被推往前，當場輾過50歲林女，並碰撞對向計程車。

大批消防員到場，以起重工具才把林女移出車底，但林女已無呼吸心跳，送醫不治；林夫逃過一劫，卻目睹妻子被捲入車底，驚嚇、悲痛久久不能言語。遭追撞公車上，陳男及乘客共15人受傷，1人送加護病房治療，傷者還包括7名泰國旅客。

23歲謝姓駕駛開公車經驗未滿1年，她說，「我已經失憶了真的不知道，當下就突然聽到碰一聲，玻璃開始噴」。警方初判謝未注意車前狀況，不排除車速過快釀禍，但謝供稱案發前有保持安全距離，也有踩煞車減速，「但可能就是來不及」，警詢後將謝、陳兩駕駛移送台北地檢署偵辦，報請檢方相驗釐清林女確切死因。

市長蔣萬安推動行人友善，昨發生重大車禍死傷，他要求交通局與公運處，督導公車業者負起責任及檢討肇責。交通警察大隊事故組長鄧宗斌說，初步檢測兩位公車駕駛都沒酒駕，是否過勞等，要等後續移送調查。

大都會及大有巴士都表示，將配合主管機關，落實行車安全各項規定，確保類似不幸事件不再發生。

北市公運處表示，謝姓駕駛近3日無超時工作情形，今年8月有1件肇事紀錄，無違規紀錄。