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高雄聯結車右轉撞機車女騎士 她滾入輪下送醫搶救不治
高雄市前鎮區今晚發生死亡車禍，楊姓男子傍晚5時45分許駕駛聯結車行經中山四路未遵守號誌欲右轉金福路時，擦撞騎機車的孫姓女騎士，孫頭部遭車板撞及，連人帶車滾入輪下，雖未被輾過，仍因傷重送醫搶救宣告不治。
警方調查，55歲楊姓男子今天傍晚5時45分許，駕駛聯結車沿中山四路北向西右轉金福路時，未遵守號誌，適同向的61歲孫姓女子騎機車在聯結車右側，楊男聯結車右轉時，不慎擦撞孫女機車，車板撞及孫女，導致孫女重心不穩，連人帶車滾入輪下。
警消獲報趕抵，救護員發現孫女未被輪胎輾過，但生命徵象微弱，雖經送醫搶救，約一小時後仍宣告不治。
警方調查，楊男無酒駕行為，死亡的孫女則由法醫相驗時抽血判定；初步研判楊男駕駛聯結車右轉彎時未依照號誌指示，詳細肇責由交通大隊釐清判定。
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