影／警處理檢舉違停遭質疑沒開單 反取締檢舉人爆糾紛

南投埔里蘭陽街巷道僅約4米寬，路旁常有車輛停放，但車輪、車身明顯超出白線影響交通，民眾報警檢舉並指控，警方到場後不取締，他質疑並拿手機拍攝，警方才開單，同時認定檢舉人的機車違停製單，警民槓上爆糾紛，也引發討論。

埔里鐵山里多為老舊社區，當地不少巷道狹窄，其中蘭陽街路幅僅約4米寬，路旁常有車輛停放，但因路肩寬度小於車寬，車輪、車身明顯超出白線，會車困難，而因影響交通，常有人報警檢舉，不料昨天卻因檢舉違停，衍生警民糾紛。

檢舉民眾指稱，他昨騎車行經蘭陽街，發現路旁停了整排汽車，每台車都已超出白線，因雙向會車打結就報警檢舉，不料警方到場卻沒要開單，他下車出聲質疑，員警竟說超出白線不算違規，他不滿拿出手機錄影，警方才改口稱要依個案認定。

隨後2名員警，其中1人對違停汽車開出白色逕舉單，改口稱個案認定的員警則是確認檢舉人身分後，認定其機車停路口旁同樣違規也製單舉發，雙方槓上，還吵進派出所。檢舉人氣炸表達將申訴該員警，並公布雙方因檢舉違停爆糾紛過程。

附近居民說，該巷道早期沒畫白線，居民都有默契停同一路側，近年畫白線，又有人會檢舉，有車主1年收5、6張罰單，也有人1天收了2張罰單。有車主則說，附近沒地方停車，開單擾民，建議塗銷白線或改單行道，解決路寬會車問題。

埔里警分局則表示，針對蘭陽街違規停車問題將持續依法取締，對於居民建議規畫單行道或調整白線設置，也將邀請相關單位共同研議，在交通秩序及合法停車間取得平衡，以確保該地區通行順暢安全，並維護民生居住品質。