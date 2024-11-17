打詐儀表板曝雲林每月被詐逾億元 檢警千人向詐騙宣戰

雲林縣警察局今天公布「雲林打詐儀表板」，從儀表板數據顯示雲林今年打詐成果暫列全國第1，但很難相信被視為農業窮縣的雲林，每月被詐金額仍破億元，縣長張麗善、縣警局長李建民今天帶領檢警政、藝人、公民逾兩千人向詐騙集團宣戰，誓言全民齊心打詐。

「你知道雲林每個月被騙多少錢嗎？」、「你知道雲林被騙最多的是哪個鄉鎮嗎？」雲林縣警局長李建民今天公布「雲林打詐儀表板」，讓許多民眾瞠目結舌，不敢相信被視為農業窮縣的雲林，今年8月起單月被詐騙金額高達2億多元。

儀表板顯示，雲林6個警分局8月累計受理479件詐案，受騙金額達2億3982萬元、9月為368件1億2808萬元，10月增至381件，但財損降至1億1596萬。

「數字會說話」李建民說，雲林打詐逐月略見成效，以10月分析，全國受理1萬8094件詐案，被詐金額逾120億元，雲林只占全國2.11％，雖損失達億餘元但目前暫居全國乙組縣市第1，雲林不因而滿足，決心向零詐騙目標邁進。

李建民分析雲林被詐的型態，仍以Line群組及網路招攬投資受騙逾6成最多，其次交友投資、感情詐騙，全縣受騙最多的是虎尾鎮，其次是斗六和斗南，這與近年股市交易熱絡有關，詐團利用民眾想快速賺錢的心態，選定投資主題詐騙，雲林警方今年已經成功阻詐1.64億元，其中斗六分局第一，成功擋下高達7000多萬元。

數據顯示民眾防詐意識已有提升，但還不夠，縣長張麗善、縣警局長李建民、雲林地檢署主任檢察官朱啟仁及歌手麗小花、翁鈺鈞也當打詐大使，帶領各級民代及兩千名公民，向詐騙宣戰，誓言同心打詐、滅詐。

警方再次呼籲拒絕不明電或或網路連結，遇詐一定要迅速報案或打165防詐電話。