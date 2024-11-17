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新北女開電動玩具車上路！豬隊友幫拍PO網 警：可罰3600

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名穿著吊帶裙的年輕女子，日前開著電動玩具車穿越三重區仁愛路斑馬線，過程被拍下PO網。三重警表示女子已違反道路交通管理處罰條例第32之1條，依法可處1200元至3600元罰款，但因影片拍攝時間及當事人身份不明，違規目前未能舉發。

從影片中可見，這名紮著髮髻穿著吊帶裙的年輕女子，日前晚間坐在電動玩具車內穿越三重區仁愛路斑馬線，因當時有多輛機車正經過路口，女子過馬路時還左右張望確認沒車後才通過，整個過程被女子友人拍下並PO上網路。

三重警方回應表示，影片中該女子行為已違反道路交通管理處罰條例第32-1條：非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用，依法可處行為人1200至3600元罰款。但因影片拍攝時間及行為人身份不明確，相關違規未能舉發。

新北市這名女子開著電動玩具車上路，違反道交法最高可罰3600元。圖／擷取自黑色豪門企業
新北市這名女子開著電動玩具車上路，違反道交法最高可罰3600元。圖／擷取自黑色豪門企業

三重 影片 新北 罰款

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