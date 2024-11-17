與時俱進洞察犯罪 高市警「AI應用鬥智賽」獲佳績

高市刑大日前以「生成式AI」為主題，參加數發部舉辦的「AI應用鬥智賽」，勇奪銅牌及佳作獎；高雄市警察局長林炎田表示，與時俱進學習，才能跟上時代潮流洞察犯罪。

高雄市警察局刑事警察大隊日前參加數位發展部數位產業署舉辦的113年「AI應用鬥智賽」，提出「運用生成式AI以文字搜尋影像」及「運用生成式AI建立案件表格及摘要」，分別與台南大學IVC實驗室及驊宏資通GufoLab共同組成2組參賽團隊。

高市刑大參賽的2組團隊在5月16日通過第1次審查，於10月15日第2次審查後，由高市刑大與台南大學IVC實驗室團隊獲頒銅牌獎；另與驊宏資通GufoLab組成的團隊則獲頒佳作獎，團隊14日出席頒獎典禮。

高市刑大今天發布新聞稿指出，「AI應用鬥智賽」針對產業人才需求提供培訓，以人工智慧為核心，透過設計AI解決方案改善產業面臨痛點，並培養產業智慧化技術整合及創新應用人才。

高市刑大表示，AI技術蓬勃發展，對警政工作帶來不少新型態犯罪，為跟上數位化、AI化轉型等，將AI應用在犯罪偵查思維能力，讓警政體系更具韌性與前瞻性，以應對現代化治安挑戰。

林炎田表示，刑案偵查工作AI化轉型並非一蹴可幾，必須跳脫現有框架、大膽思考、在錯誤中學習、在嘗試中成長，與時俱進持續學習，才能跟上時代潮流，洞察犯罪。