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高鐵持刀客南投落網！昨與乘客爭執猛刺椅背 身分、案情待釐清

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

高鐵814次列車昨發生持刀案，男子搭車北上在苗栗站曾與劉姓女子爭吵，在接近台北站時又找劉女理論，將一把尖刀插在一旁椅背上，犯後從台北站下車逃逸，警方昨午展開追查，今午4時許在南投縣查獲涉案男子，詳細案情待釐清。

警方調查，男子昨早購買自由票搭乘高鐵北上，上午10時55分列車行經苗栗站時，劉姓女子認為車廂通行動線受阻，直接跨越男子通過，引起男子出言表示不滿，後續列車從板橋站開往台北站，男子前往第10車廂找劉女理論，一旁民眾見狀勸阻，男子怒摔背包，掉出一把尖刀，男子撿起後又大力將尖刀插在一旁座椅背後的折疊餐桌上，恰好列車到站，男子旋即下車逃逸。

起初是民眾在板橋站發現男子失控行徑，在列車上按下緊急對講機通知車務人員介入處理，高鐵行控中心即通報鐵警到場協處，列車抵達台北站後，員警已抵達高鐵月台釐清案情。

男子原於台北車站下車後即消失於人群，警方昨午展開調查，今早即鎖定年約40至50歲男子涉案，同時發現男子多次變裝、製造斷點，規避查緝，不排除男子將持續轉乘交通工具逃逸，專案小組循線追查，並通報鄰近機關協助調查，今午4時許終於傳出捷報，員警循線在南投縣拘獲涉案男子，將帶返偵詢釐清案情。

警方鎖定年約40至50歲男子涉案。記者李隆揆／翻攝
警方鎖定年約40至50歲男子涉案。記者李隆揆／翻攝

南投縣 高鐵

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