北市大有公車追撞釀1死15傷 議員喊查：有無超時駕駛

北市今上午發生大有公車追撞大都會公車意外，造成1名行人不幸喪命、15位乘客受傷。國民黨議員曾獻瑩今指出，肇事的大有客運在今年公車評鑑報告「超時駕駛」被扣到拿0分，要求應特別調查有無超時駕駛。

曾獻瑩認為，除了確定公車駕駛有無酒駕，還要特別調查及注意是否有疲勞駕駛，將要求台北市公運處調查駕駛的班表。

他也指出，北市公車司機缺額問題存在長久，缺額約3成，許多司機超時工作可能導致疲勞駕駛，危險性不輸酒駕。台北市市區公車營運服務指標評鑑今年6月最新一期報告顯示，大有客運「超時駕駛」拿0分，意即4次抽檢發現司機超時工作，才會被扣分至0分，大有客運在上一期去年12月報告「超時駕駛」評也是0分。

曾獻瑩直言，大有客運今年最新一期評鑑績效墊底，得到成績是乙，公運處應加強監督，要求大有客運具體改善作為及成效，不應允許如此管理鬆散的公司繼續上路。