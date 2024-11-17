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北市公車追撞釀1死15傷 1傷者住進加護病房、其他人輕傷

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市忠孝東路、鎮江街口今上午發生公車追撞車禍，市長蔣萬安第一時間要求衛生局盡快了解傷患狀況進度，全力救治。一名行人遭捲入車底，2輛公車共15名乘客受傷；北市衛生局下午表示，16名傷者中，1人死亡，1人住加護病房，14人則是頭頸部、四肢等處挫傷，經急診治療後已離院。

北市交通局公運處表示，這起車禍發生後，北市府立即啟動重大事故與重大創傷小組進行搶救作業，市長蔣萬安非常關切本案，並要求交通局與公運處督導公車業者負起責任及檢討肇責。

交通局副局長常華珍也率公運處副處長紀勝源、大都會客運總經理李建文與大有巴士協理王榮光，前往醫院探視與慰問，並由公車業者先行提供每位3000元慰問金。

北市忠孝東路、鎮江街口今上午發生公車追撞車禍，造成16人死傷。記者李隆揆／翻攝
北市忠孝東路、鎮江街口今上午發生公車追撞車禍，造成16人死傷。記者李隆揆／翻攝

公車 北市府 蔣萬安 衛生局 車禍

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