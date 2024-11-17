北市公車追撞釀死傷…23歲女駕駛資歷不到1年 疑經驗不足「她也嚇到了」
北市忠孝東路、鎮江街口今早公車追撞車禍，一名女行人被捲入車底送醫不治死亡，兩公車15名乘客輕傷，目前初判肇事責任在追撞前車的謝姓公車駕駛，當下她則稱自己「失憶了」。大有巴士表示，這名駕駛經驗比較不夠，自己也嚇到了。
「她自己也嚇到了！」大有巴士協理王榮光表示，這名謝姓駕駛23歲，過去在公司的表現狀況還好，不過因是是才從駕訓班出來就到大有巴士上班，到大有巴士開公車經驗快一年，「有可能是經驗比較不夠，剛拿到駕照沒多久」。
對於駕駛發生追撞車禍死傷，王榮光說，後續公司會針對新進員工加強教育訓練。至於是否因缺工有超時上班情形？目前大有巴士的缺工約一至兩成，與其他業者差不多，並沒有特別嚴重，至於這名謝姓駕駛的班表都是上午五點多到下午兩、三點，並沒有超時工作的狀況。
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