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北市公車追撞行人意外 國泰醫院2名傷者已離院

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北市公車追撞行人意外 國泰醫院2名傷者已離院

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導

今天早上9時許，台北市忠孝東路一段、喜來登飯店旁傳出一起車禍意外，一輛公車在斑馬線前禮讓行人通過時，遭後方另一輛公車追撞，導致等待的公車失控衝向前方，撞上一輛計程車與機車，以及一名行人被捲入車底。這名女性行人救出後已經沒有呼吸心跳，送醫搶救不治，現場一共1死15傷。

當場捲入車底的行人，加上計程車與機車、二輛公車的乘客，連環撞的事故造成1死15傷。傷患分別送往台大醫院、馬偕醫院、中興醫院、國泰醫院、仁愛醫院；其中，一名傷患處OHCA狀態，送至台大醫院急救，其餘意識清楚、輕傷。

送往國泰醫院的1男1女傷患，中午左右已經離院，國泰醫院表示，傷患肢體擦挫傷，治療後暫無大礙，病人皆已離院。整起事故原因，有待警方釐清。

台北市善導寺站旁忠孝東路、鎮江街口，今早發生一起公車追撞車禍。記者李隆揆／翻攝
台北市善導寺站旁忠孝東路、鎮江街口，今早發生一起公車追撞車禍。記者李隆揆／翻攝

公車 台大醫院 行人

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