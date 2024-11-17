北市公車追撞釀1死15傷 客運業者承諾負全責

台北市善導寺站旁忠孝東路、鎮江街口，今早發生一起公車追撞車禍。記者李隆揆／翻攝 北市喜來登飯店前今天發生公車追撞車禍釀1死15傷，台北市長蔣萬安要求盡快釐清原因及客運業者賠償方案。台北市公運處表示，後續將依公路法裁處。客運業者承諾，負起全責。

台北市喜來登飯店前今天發生死亡車禍，停等行人的大都會客運遭大有巴士追撞後，撞上走在斑馬線上的女子，導致女子傷重送醫不治，另有司機、乘客等15人受傷，其中包括8名泰國遊客。

北市府表示，蔣萬安第一時間掌握情況，並要求各局處全力應處，包括衛生局盡快了解傷患狀況進度，全力救治；消防局回報傷患人數、年齡、性別各項資料；警察局盡快釐清肇事原因；交通局在原因釐清後盡快要求客運業者提出相關賠償方案。

台北市公共運輸處發布新聞稿指出，經調查後，大都會客運公車行駛於北市忠孝東路準備右轉鎮江街，在路口處停等並執行指差確認程序時，遭後方大有巴士公車追撞，導致碰撞路口行人與計程車，造成1死與15傷重大事故。

事發後，台北市政府立即啟動重大事故與重大創傷小組進行搶救作業，交通局副局長常華珍已率公運處副處長紀勝源、大都會客運總經理李建文與大有巴士協理王榮光前往醫院探視與慰問，由公車業者先行提供每人新台幣3000元慰問金。

李建文表示，已經與大有巴士達成共識，全力配合警方釐清肇事責任並已逐一慰問傷者，大都會客運及大有巴士承諾會負責傷者的全部醫療費用，同時2家公司都將分別慰問罹難者家屬，依照肇事責任負擔賠償，另將配合主管機關落實行車安全各項規定，確保類似不幸事件不再發生。

事故造成多名泰籍旅客受傷，均為輕傷、已離院，預計18日返國，大都會客運指出，將聯繫泰國代表處，若泰國籍乘客後續身體還有其他有狀況，公司都會負責賠償。

公運處表示，釐清肇事責任後，將依公路法進行裁處，並將確實要求公車業者負賠償責任，後續也將啟動公車行車事故專案輔導實施計畫，要求公車業者確實檢討事故發生原因，提出改善計畫與策進作為，以確保行車安全。