北市公車追撞釀1死15傷 夫妻同過斑馬線天人永隔

台北市喜來登飯店前今天發生公車追撞公車的死亡車禍，造成1死15傷。走在斑馬線的50歲林女遭捲入車底喪命，同行的丈夫目睹悲劇哀慟不已；肇事謝姓女駕駛驚魂未定，直稱失憶。

北市警消上午9時許獲報，指中正區忠孝東路、鎮江街口（喜來登飯店前）發生公車追撞事故，起因為大都會客運駕駛54歲陳男正停等前方斑馬線上2名行人通過，卻遭後方23歲謝女駕駛的大有巴士撞上。

大都會客運公車遭撞後向前衝，輾壓走在斑馬線上的50歲林姓女子，隨後又波及對向停等紅燈的55歲蕭男駕駛的計程車。

受困在大都會客運公車車底的林女獲救脫困，但傷重已無呼吸心跳，經緊急送台大醫院搶救傷重不治。林女丈夫案發時躲過一劫，但親眼目睹悲劇發生，內心哀慟不已，沒想到夫妻一起過馬路卻天人永隔。

肇事的謝姓女駕駛案發後驚魂未定，對於案發經過，直呼已經失憶了，真的不知道，只聽到碰一聲就看到玻璃碎裂噴飛。