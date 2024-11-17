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不滿店員上錯飲料4惡煞砸店 2男砸過頭弄傷自己全遭逮
新北市新莊區1間咖啡廳今天上午遭人砸店，新莊警獲報出動快打警力趕抵逮捕21歲吳男等4人，並起出3支球棒、1支榔頭等犯案工具。警方調查發現吳男等4人疑因店員上錯飲料憤而砸店，詢後將妨害秩序及毀損罪嫌送辦，並深入追查犯案原因。
據了解，21歲吳男、18歲許男、18歲賴男及21歲吳男等4人，之前至新莊區和興街1間咖啡廳消費時就與曾與店家發生爭執，今天上午11時許吳男等4人再度至咖啡廳消費。不料進入店內不久後吳男等4人疑因店員上錯飲料再度與店家發生爭執。吳男等人立即返回車上取出球棒及榔頭，隨後就衝進咖啡店內猛砸，其中賴男及吳男還因用力過猛導致自己受傷。
新莊警方獲報出動快打警力到場，立即制止並逮捕吳男等4人並帶回警局，詢後將依妨害秩序及毀損罪嫌移送法辦，並詳細追查確切犯案原因。
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