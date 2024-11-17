開心來台旅遊最後1天…北市公車追撞7名泰觀光客幸輕傷

台北市善導寺站旁忠孝東路、鎮江街口，今早發生一起公車追撞車禍，造成一名女性行人被捲入車底死亡，兩公車15名乘客受傷，其中傷者中還有7名泰國遊客，均輕傷都已離院。

據了解，這次受傷的7名泰籍旅客，預計11月18日就要返國，卻在旅途最後一天遇到車禍，大都會客運總經理李建文表示，其中4位已完成和解，大都會客運也與泰國代表處聯絡，若身體還有其他有狀況，公司都會負責賠償。

北市交通局公運處表示，這起車禍發生後，北市府立即啟動重大事故與重大創傷小組進行搶救作業，市長蔣萬安非常關切本案，並要求交通局與公運處督導公車業者負起責任及檢討肇責。

北市交通局副局長常華珍也率北市公共運輸處副處長紀勝源、大都會客運總經理李建文與大有巴士協理王榮光前往醫院探視與慰問，並由公車業者先行提供每位3000元慰問金。

大都會客運總經理李建文表示，已和大有巴士達成共識，全力配合警方釐清肇事責任，並逐一慰問傷者，先給每位傷者3000壓驚紅包，大有巴士也會補送，大都會及大有巴士均承諾，會負責傷者的全部醫療費用。同時兩家客運公司都將分別慰問罹難者家屬，依照肇事責任負起賠償責任。

大都會及大有客運都表示，將配合主管機關，落實行車安全各項規定，確保類似不幸事件不再發生。