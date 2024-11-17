假中醫隔空診斷「生殖器慘白」老翁砸百萬重振雄風被騙

高雄76歲老翁為了重振雄風，在LINE上向名稱為「中醫養生」的帳號諮詢，對方隔空診斷老翁「生殖器慘白」，老翁前後砸了102萬元挽救卻無效，質疑遇到詐騙，向持有匯款帳戶的物流公司及該公司林姓、廖姓前後負責人提告索賠102萬元，但法官認為老翁舉證不足，判他敗訴。

判決指出，老翁因10幾年「小兄弟」都沒有反應，前年2月滑LINE時，看到「中醫養生」的社群帳號提供生殖功能的醫療諮詢，老翁便依據「中醫養生」帳號的指示，與名稱為「專業指導老師」的帳號聯繫。

「專業指導老師」隔空診斷老翁病況，認為服藥應該能改善，還要老翁拍下生殖器外觀讓他看看，老翁照做後，對方稱老翁「生殖器慘白」，便請老翁再與「周工程師」諮詢治療，對方便要老翁服藥試試看。

同年2月間，老翁先後以貨到付款、匯款轉帳等方式，前後交付102萬5000元，並收到2盒「皇冠牌海綿體細胞能量液」，但他使用後，發現「小兄弟」仍沒有絲毫反應，懷疑遇到詐騙。

事後老翁認為持有匯款帳戶的物流公司與詐團掛勾，便向該公司即公司林姓、廖姓前後任負責人提告，合計索賠他已支付的102萬5000元。

物流公司及林姓負責人則稱，他們只是受中國大陸電商公司委託代收代付，並未參與壯陽藥的買賣過程，且運送途中他們均無權拆開貨物，根本沒有參與詐欺；前任廖姓負責人也否認涉詐。

橋頭地院法官認為，老翁發現壯陽藥無效後並未退後，且藥效本就因人而異，以老翁當時76歲且自稱已10多年未勃起狀況來說，不能僅因服用無效，就稱自己遇到詐騙，老翁也未舉證對方是如何施以詐術讓他受騙。

另外，在現今國際網路買賣交易發達的社會，物流公司代國外業者收受貨款實屬平常，因無從細細審究每筆匯入帳戶的金錢來源，難以預見從事代付行為會遭詐騙集團利用。