驚！婦人被撞飛倒插在轎車內 拖行百米幸輕傷被稱是天公命

雲林縣北港鎮昨天中午70歲蔡男駕車未減速追撞等紅燈的機車及腳踏車，其中機車女騎士被撞飛從空中摔落撞破擋風玻璃，整個人倒插進車內，雙腳朝天掛在車頂搖晃，機車被拖行百公尺才停下，這意外共造成3人輕重傷，其中年僅16歲高中生傷重仍在醫院觀察中。

警方趕往處理並將傷者送醫，蔡男經酒測值零，被問為何為追撞前方車，他向警方供稱，當時車子開到事發現場，身體突感不適，車子失控才撞到前方等紅燈的車子。

這起追撞車禍事故發生在昨中午，北港鎮70歲蔡姓老翁，駕駛自小客車行經北港鎮華勝路武德宮前的路口發生追撞事故，自小客車在未減速之下，疾速追撞前方路口等紅燈的3輛機車和單車。

3車騎士都像打保齡球般被撞飛，其中機車吳姓女騎士被撞飛後，從空中墜下撞破汽車擋風玻璃，整個人上半身倒插到車內，雙腳朝天，她用力掙扎兩腿像在車頂上比出「YA」的姿勢，引起路人好奇，女騎士人卡在汽車外，但機車則卡在汽車底拖行百公尺才停下來。

從監視器畫面，女騎士整個撞車驚險過程被拍下，當時蔡姓老翁下車，還一臉茫然，好像不知發生什麼事，女騎士喊救命，才被路人幫忙扶下車脫困，令人驚奇的是她竟只受輕傷。

另有兩名騎腳踏車被撞成輕重傷的高中生，其中一人就沒那麼幸運，這兩名吳姓高中生是親兄弟，其中一人在被撞飛頭部著地，傷勢較嚴重，目前仍在加護病房觀察中。

目擊民眾說，當時武德宮恰巧有進香鞭炮聲不斷，他們只聽見一聲「碰」，轉頭一看，只看到汽車頂露出朝天雙腿，機車被拖行約100公尺左右才停下，相當驚人，沒想到婦人只受輕傷，真是「天公命」！