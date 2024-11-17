快訊

驚！婦人被撞飛倒插在轎車內 拖行百米幸輕傷被稱是天公命

夫妻好好地走在斑馬線 他親睹妻被客運捲入車底死亡

避免鋁箔紙烤焦滲出鋁金屬 科學家建議烹飪2類食物時別使用

聽新聞
0:00 / 0:00

驚！婦人被撞飛倒插在轎車內 拖行百米幸輕傷被稱是天公命

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮昨天中午70歲蔡男駕車未減速追撞等紅燈的機車及腳踏車，其中機車女騎士被撞飛從空中摔落撞破擋風玻璃，整個人倒插進車內，雙腳朝天掛在車頂搖晃，機車被拖行百公尺才停下，這意外共造成3人輕重傷，其中年僅16歲高中生傷重仍在醫院觀察中。

警方趕往處理並將傷者送醫，蔡男經酒測值零，被問為何為追撞前方車，他向警方供稱，當時車子開到事發現場，身體突感不適，車子失控才撞到前方等紅燈的車子。

這起追撞車禍事故發生在昨中午，北港鎮70歲蔡姓老翁，駕駛自小客車行經北港鎮華勝路武德宮前的路口發生追撞事故，自小客車在未減速之下，疾速追撞前方路口等紅燈的3輛機車和單車。

3車騎士都像打保齡球般被撞飛，其中機車吳姓女騎士被撞飛後，從空中墜下撞破汽車擋風玻璃，整個人上半身倒插到車內，雙腳朝天，她用力掙扎兩腿像在車頂上比出「YA」的姿勢，引起路人好奇，女騎士人卡在汽車外，但機車則卡在汽車底拖行百公尺才停下來。

從監視器畫面，女騎士整個撞車驚險過程被拍下，當時蔡姓老翁下車，還一臉茫然，好像不知發生什麼事，女騎士喊救命，才被路人幫忙扶下車脫困，令人驚奇的是她竟只受輕傷。

另有兩名騎腳踏車被撞成輕重傷的高中生，其中一人就沒那麼幸運，這兩名吳姓高中生是親兄弟，其中一人在被撞飛頭部著地，傷勢較嚴重，目前仍在加護病房觀察中。

目擊民眾說，當時武德宮恰巧有進香鞭炮聲不斷，他們只聽見一聲「碰」，轉頭一看，只看到汽車頂露出朝天雙腿，機車被拖行約100公尺左右才停下，相當驚人，沒想到婦人只受輕傷，真是「天公命」！

北港警分局表示，肇事者酒測無酒精反應。蔡男自述因身體不適才會發生意外。

北港鎮發生一起車禍，一名機車女騎士被撞飛後撞進車內，雙腳朝天在半空中搖晃達百公尺才停下來。記者蔡維斌／翻攝
北港鎮發生一起車禍，一名機車女騎士被撞飛後撞進車內，雙腳朝天在半空中搖晃達百公尺才停下來。記者蔡維斌／翻攝
北港鎮發生一起車禍，一名機車女騎士被撞飛後撞進車內，雙腳朝天在半空中搖晃達百公尺才停下來。記者蔡維斌／翻攝
北港鎮發生一起車禍，一名機車女騎士被撞飛後撞進車內，雙腳朝天在半空中搖晃達百公尺才停下來。記者蔡維斌／翻攝

北港 撞飛 紅燈

延伸閱讀

北市公車追撞釀1死15傷 交大初判：後車未注意車前釀禍

行車影像曝…追撞力道驚人 北市公車追撞釀1死10多傷

6旬男晨運過馬路疑似闖紅燈 遭重機撞飛亡

高雄左營翠華路2轎車車禍...後方轎車要閃又車禍 釀4車車禍3人傷

相關新聞

驚！婦人被撞飛倒插在轎車內 拖行百米幸輕傷被稱是天公命

雲林縣北港鎮昨天中午70歲蔡男駕車未減速追撞等紅燈的機車及腳踏車，其中機車女騎士被撞飛從空中摔落撞破擋風玻璃，整個人倒插...

影／夫妻好好地走在斑馬線 他親睹妻被客運捲入車底死亡

大有客運公車今天早上在北市中正區忠孝東路往東行駛，不慎追撞前方另輛大都會客運公車，不但造成前方公車包括駕駛與乘客15人受...

行人天堂變地獄！公車停讓遭後面公車追尾 輾斃走在斑馬線上林姓婦人

23歲謝姓女子今早駕駛大有客運公車沿台北市中正區忠孝東路往東行，追撞前方另輛等候行人過路、準備右轉的大都會公車，導致遭撞...

開心來台旅遊最後1天…北市公車追撞7名泰觀光客幸輕傷

台北市善導寺站旁忠孝東路、鎮江街口，今早發生一起公車追撞車禍，造成一名女性行人被捲入車底死亡，兩公車15名乘客受傷，其中...

假中醫隔空診斷「生殖器慘白」老翁砸百萬重振雄風被騙

高雄76歲老翁為了重振雄風，在LINE上向名稱為「中醫養生」的帳號諮詢，對方隔空診斷老翁「生殖器慘白」，老翁前後砸了10...

出師不利！女車手收款前搶買麥當勞鬆餅漢堡失敗 出店就被逮

家住屏東的詐騙集團黃姓女車手，前天第一次接下車手任務，專程北上到新北市三峽，欲向被害人收取200萬投資款，收款前還特地跑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。