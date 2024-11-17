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出師不利！女車手收款前搶買麥當勞鬆餅漢堡失敗 出店就被逮
家住屏東的詐騙集團黃姓女車手，前天第一次接下車手任務，專程北上到新北市三峽，欲向被害人收取200萬投資款，收款前還特地跑去附近的麥當勞，打算排隊搶購最近當紅的「鬆餅漢堡」卻失敗，結果一走出麥當勞就被埋伏員警逮個正著，出師不利。
據了解，42歲林姓女被害人是一名家庭主婦，今年7月她被臉書廣告誘騙，加入投資詐騙群組，陸續被對方詐騙8次，前後損失565萬元，期間詐團為取信於人，還讓林女成功出金60萬元，所幸林女經過親友相勸，認清自己遭詐騙，並向三峽警分局報案，配合警方誘出黃女加以逮捕。
據了解，39歲黃女子家住屏東，原本在墾丁擔任旅館房務工作，但因薪資太少，於是上網應徵詐團車手，對方允諾一天薪資3000元，收款成功後還可從中抽佣金。黃女從這個月11日上午就千里迢迢搭車北上，住在北市青年旅舍等待詐團派遣，直到15日中午才接獲詐團指示，搭計程車前往新北市三峽文化路收款。
警方在黃女身上，起初俗稱「詐騙三寶」的取款收據、偽造服務證和印章印泥，黃女則向員警抱怨如今被捕，自己先前墊付的旅館、火車及計程車費用都還沒請款，連想吃個鬆餅漢堡也失敗，可說是偷雞不著蝕把米。警詢後將她依加重詐欺及洗錢法等罪，移送新北地檢署偵辦。
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