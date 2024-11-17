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輕熟女昨晚台中找男友過夜 今早拿包離開6樓墜樓身亡
台中市一名年約39歲女子在今早7時許，被發現陳屍在男友北屯區租屋處外的一樓地面，經送醫急救後不治，經查，女子是在昨晚到男友租屋處，今早拿包包離開男友住處時正常，未料卻從該處6樓露台墜落，男友十分震驚，但坦言與女友有口角，檢警正釐清死因。
台中市消防局在今早7時許獲報，北屯區敦化路一棟華廈有民眾需要協助，救護車到場發現，一名年約39歲女子倒臥在華廈一樓的地面，無呼吸心跳，經送醫後宣告急救無效身亡。
經查，案發地點為女子的男友租屋處，女子昨晚才到該處找男友，二人一起過夜，女子在今晨拿包包等個人物品離開男友租屋處時，男友還在房間內，未料女子搭電梯前往6樓後，在該處露台墜落1樓。
警方調閱監視器，現場無外力破壞打鬥痕跡，男友得知女子墜樓後，十分震驚，但坦言與女子曾有「小吵架」，但不敢相信會發生意外。
警方已聯絡女子母親，協助檢察官相驗，釐清死因。
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