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北市公車追撞釀1死15傷 交大初判：後車未注意車前釀禍

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市善導寺站旁忠孝東路、鎮江街口，今早發生公車追撞車禍，造成一名女性行人受困送醫仍不治，兩輛公車車上還包括前輛公車駕駛及乘客共15人輕傷。目前交大初步，肇事責任應為後輛大有巴士駕駛，未注意前車狀況釀禍。

北市交通警察大隊事故組長鄧宗斌表示，這起公車追撞車禍事故，一共造成15傷1人，初步交大初步事故判斷，是後面的大有巴士公車駕駛沒有注意到車前狀況，前面的大都會公車駕駛正要右轉停讓行人，結果遭到後面大有巴士公車強力追撞。

鄧表示，目前初步檢測駕駛沒有酒駕，但是否有過勞、精神不濟等狀況，還是要等後續移送調查，目前全案已經移送中正一分局調查。

也受波及遭撞的計程車司機表示，當時因大都會客運公車要右轉，正在等一男一女行人過馬路，沒想到遭到後方的大有客運駕駛追撞，導致正在過馬路的女行人被捲入車底。

大有客運公車今天早上在北市中正區忠孝東路往東行駛，不慎追撞前方另輛大都會客運公車，不但造成行人死亡，前方公車包括駕駛與乘客15人受傷。讀者提供
大有客運公車今天早上在北市中正區忠孝東路往東行駛，不慎追撞前方另輛大都會客運公車，不但造成行人死亡，前方公車包括駕駛與乘客15人受傷。讀者提供

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