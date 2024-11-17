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夫妻好好地走在斑馬線 他親睹妻被客運捲入車底死亡

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影／夫妻好好地走在斑馬線 他親睹妻被客運捲入車底死亡

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

大有客運公車今天早上在北市中正區忠孝東路往東行駛，不慎追撞前方另輛大都會客運公車，不但造成前方公車包括駕駛與乘客15人受傷，前方在斑馬線上2行人，林姓女行人閃避不及當場被捲入車下死亡。

警方調查，50歲林女與丈夫今早9時許步行於忠孝東路人行道，準備穿越鎮江街，54歲陳姓男子駕駛大都會客運49路公車在路口停讓林女夫婦通過，沒想到後方由23歲謝女駕駛大有客運312路公車在沿忠孝東路往東直行時，未注意車前狀況直接追追撞大都會公車，導致大都會公車往前行駛，輾過行進間的林女與碰撞對向計程車。

這起車禍釀成大都會客運上15人受傷，林姓行人受困車底，救護人員協助脫困後已無呼吸心跳，送醫急救醫仍傷重不治。林女丈夫原本和妻外出，兩人一起在斑馬線上，他見客運衝過來閃過一旁，但妻子沒閃過被吞入車下，林女丈夫非常驚恐，他沒想到妻子就此天人永隔。警方馬上派員將15名輕傷者送醫治療，分送台大、馬偕、中興、國泰、仁愛醫院治療。

警方表示，已確認公車駕駛謝女、陳男酒測值為0，確切肇事原因待查，會依過失致死將兩人移送，後續也將報請檢方相驗釐清林女確切死因。

大有客運公車今天早上在北市中正區忠孝東路往東行駛，不慎追撞前方另輛大都會客運公車，不但造成行人死亡，前方公車包括駕駛與乘客15人受傷。讀者提供
大有客運公車今天早上在北市中正區忠孝東路往東行駛，不慎追撞前方另輛大都會客運公車，不但造成行人死亡，前方公車包括駕駛與乘客15人受傷。讀者提供

丈夫 公車

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