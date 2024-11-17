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黑夜疑下雨視線差 桃園女騎士摔落航空城工地

聯合報／ 記者鄭國樑周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名28歲女子昨晚騎摩托車疑下雨視線不清楚，摔落大園區航空城開發區約兩層樓高的工地，造成右膝蓋骨折，左腳趾也受傷，送醫後今天上午動手術，行動嚴重受影響。

議員游吾和指出，工地管理有疏失，市府要追究相關責任。航空城工程處表示，已責成統包商全力善後及加強工地管理，並說明當時工地正在灌漿，原本外圍關閉的剪刀門為了讓工程車進入工地，打開後有人員在車輛進出的道路交管，沒想到女騎士跟著工程車輛進工地發生意外。

游吾和、大園區埔心里里長盧宜芳表示，發生意外的航空城工區還有一戶住家，有路可以接埔心國小通往中正東路（原110縣道），屋主女兒昨晚和一位朋友要外出，分騎兩輛摩托車，走的是另一條路，不知道什麼原因跟著工程車進入工地，女子騎在前面，到工程發現沒路時煞車不及，大喊好幾聲，從高處摔落下方約兩層樓高箱涵用地，朋友停車趕緊察看，此時工地工程人員也發現摩托車墜落意外，雙方都報案請消防局派救護車。

消防局第三大隊大園分院救護人員到場，研判女子右大腿疑似骨折、左腳踝疼痛、意識清楚，給予骨折固定及長背板固定等救護處置後送醫。

游吾和認為工地管理有疏失，航空城工程處表示初步追查，不排女子和朋友從家裡出來，以為原來的路還有通，因此沒從埔心國小這邊出來，走舊路又看見工程車，誤判有路於是著車進入工地，視線不清楚的情況下發生意外。工程統包公司主管昨晚、今天上午都到醫院慰問和協助就醫，航空城工程處強調會再追查釐清原因，加強工地管理。

女子騎摩托車到畫面上方盡頭墜入工地下方。圖／里長盧宜芳提供
女子騎摩托車到畫面上方盡頭墜入工地下方。圖／里長盧宜芳提供
工地剪刀門原本關閉，因工程車進出打開，研判女子可能因為視線不佳，跟著工程車進工地發生意外。圖／里長盧宜芳提供
工地剪刀門原本關閉，因工程車進出打開，研判女子可能因為視線不佳，跟著工程車進工地發生意外。圖／里長盧宜芳提供
女子騎摩托車進入工地後，從畫面上方位置，摔落至兩層樓高的工地。圖／議員游吾和提供
女子騎摩托車進入工地後，從畫面上方位置，摔落至兩層樓高的工地。圖／議員游吾和提供

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