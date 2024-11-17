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行人天堂變地獄！公車停讓遭後面公車追尾 輾斃走在斑馬線上林姓婦人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

23歲謝姓女子今早駕駛大有客運公車沿台北市中正區忠孝東路往東行，追撞前方另輛等候行人過路、準備右轉的大都會公車，導致遭撞公車向前突進，輾過斑馬線上的林姓女子，釀成16人受傷，其中林女一度受困車底，救護人員協助脫困後已無呼吸心跳，送醫急救醫仍傷重不治。

警方調查，50歲林女與丈夫今早9時許步行於忠孝東路人行道，準備穿越鎮江街，54歲陳姓男子駕駛大都會客運49路公車在路口停讓林女夫婦過路，準備從忠孝東路右轉鎮江街，23歲謝女駕駛大有客運312路公車沿忠孝東路往東直行，不慎追撞陳男車輛，導致陳男車輛向前突進，輾過林女並碰撞鎮江街對向一輛計程車。

事故導致林女被捲入車底，救護人員將其救出時，林女已無呼吸心跳，送往台大醫院急救後，仍於上午10時14分傷重不治，一起過路的丈夫則逃過一劫；另，遭撞車輛包含駕駛陳男在內共15人受輕傷，警、消介入後陸續將12人分送台大、馬偕、中興、國泰、仁愛醫院治療。

警方表示，員警介入後初步已確認公車駕駛謝女、陳男酒測值為0，確切肇事原因待查，後續也將報請檢方相驗釐清林女確切死因。

謝姓女子今早駕駛公車沿台北市中正區忠孝東路往東行，追撞前方另輛等候行人過路、準備右轉的公車，導致遭撞公車向前突進，輾過斑馬線上的林姓女子，釀成16人受傷。記者李隆揆／翻攝
謝姓女子今早駕駛公車沿台北市中正區忠孝東路往東行，追撞前方另輛等候行人過路、準備右轉的公車，導致遭撞公車向前突進，輾過斑馬線上的林姓女子，釀成16人受傷。記者李隆揆／翻攝
謝姓女子今早駕駛公車沿台北市中正區忠孝東路往東行，追撞前方另輛等候行人過路、準備右轉的公車，導致遭撞公車向前突進，輾過斑馬線上的林姓女子，釀成16人受傷。記者李隆揆／翻攝
謝姓女子今早駕駛公車沿台北市中正區忠孝東路往東行，追撞前方另輛等候行人過路、準備右轉的公車，導致遭撞公車向前突進，輾過斑馬線上的林姓女子，釀成16人受傷。記者李隆揆／翻攝
謝姓女子今早駕駛公車沿台北市中正區忠孝東路往東行，追撞前方另輛等候行人過路、準備右轉的公車，導致遭撞公車向前突進，輾過斑馬線上的林姓女子，釀成16人受傷。記者李隆揆／翻攝
謝姓女子今早駕駛公車沿台北市中正區忠孝東路往東行，追撞前方另輛等候行人過路、準備右轉的公車，導致遭撞公車向前突進，輾過斑馬線上的林姓女子，釀成16人受傷。記者李隆揆／翻攝

公車 台大醫院

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