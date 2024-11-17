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高雄男不滿KTV服務態度咆哮 金髮女友人勸不住警壓制

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子今天凌晨2時許和金髮女友人前往高市鳳山區某KTV消費，不滿店家服務態度，付帳走出店外後，仍情緒激動在店大聲咆哮；警方獲報到場，陳和友人臨上計程車前又暴怒，和警方發生推擠，遭警方壓制在地帶回管束。

警方調查，27歲的陳姓男子今天凌晨2時許和金髮女友人前往鳳山區鳳南路某KTV消費，付完帳後，仍不滿店家服務生態度，在店門口情緒激動大聲咆哮，轄區鳳山警分局五甲所員警獲報趕抵處理。

警方到場後，陳和女友人以計程車準備離去，沒料，陳又情緒失控，和警方發生推擠，女友人也勸不住，警方當場告知權利，將陳壓制在地，過程中，警方喊「趴下，趴下」，但陳仍不斷掙扎，導致頭部稍微擦傷，後警方通知救護人員到場，經包紮無大礙。

由於陳酒意未退，情緒失控，警方先將他帶返所實施保護管束，待其酒意退後，讓友人帶他離去。

高雄市陳姓男子不滿鳳山區某KTV服務態度，今天凌晨走出店外，仗著酒意咆哮，金髮女友人勸不住，警方將陳壓制帶回管束。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓男子不滿鳳山區某KTV服務態度，今天凌晨走出店外，仗著酒意咆哮，金髮女友人勸不住，警方將陳壓制帶回管束。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓男子不滿鳳山區某KTV服務態度，今天凌晨走出店外，仗著酒意咆哮，警方將陳壓制帶回管束。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓男子不滿鳳山區某KTV服務態度，今天凌晨走出店外，仗著酒意咆哮，警方將陳壓制帶回管束。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓男子不滿鳳山區某KTV服務態度，今天凌晨走出店外，仗著酒意咆哮，金髮女友人勸不住，警方將陳壓制帶回管束。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓男子不滿鳳山區某KTV服務態度，今天凌晨走出店外，仗著酒意咆哮，金髮女友人勸不住，警方將陳壓制帶回管束。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓男子不滿鳳山區某KTV服務態度，今天凌晨走出店外，仗著酒意咆哮，金髮女友人勸不住，警方將陳壓制帶回管束。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓男子不滿鳳山區某KTV服務態度，今天凌晨走出店外，仗著酒意咆哮，金髮女友人勸不住，警方將陳壓制帶回管束。記者石秀華／翻攝

女友 情緒 計程車

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