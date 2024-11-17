行車影像曝…追撞力道驚人 北市公車追撞釀1死10多傷

台北市中正區忠孝東路、鎮江街口今早發現一起嚴重車禍，造成兩輛公車車上乘客有10多人受傷、還有一名行人一度受困，送往台大醫院急救仍不治，確切肇事原因待查。

今天這起重大車禍事故，公車上的行車記錄器也曝光，當時一輛大都會客運公車正在忠孝東路、鎮江街口要右轉時，大都會客運駕駛正進行轉彎時停等的指差確認，卻遭後方一輛大有巴士公車追撞，車上監視器也拍下撞擊力道有多大，全車乘客都重力往前傾倒，也造成多名乘客受傷。

大都會客運總經理李建文第一時間已趕往醫院慰問傷者及家屬，並且已協調大有巴士，每位乘客先發放慰問紅包3仟元，後續也會負責完全的醫療費用。至於受困的女性行人送醫急救仍不治，後續也會協助家屬辦理後事。