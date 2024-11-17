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行車影像曝…追撞力道驚人 北市公車追撞釀1死10多傷

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市中正區忠孝東路、鎮江街口今早發現一起嚴重車禍，造成兩輛公車車上乘客有10多人受傷、還有一名行人一度受困，送往台大醫院急救仍不治，確切肇事原因待查。

今天這起重大車禍事故，公車上的行車記錄器也曝光，當時一輛大都會客運公車正在忠孝東路、鎮江街口要右轉時，大都會客運駕駛正進行轉彎時停等的指差確認，卻遭後方一輛大有巴士公車追撞，車上監視器也拍下撞擊力道有多大，全車乘客都重力往前傾倒，也造成多名乘客受傷。

大都會客運總經理李建文第一時間已趕往醫院慰問傷者及家屬，並且已協調大有巴士，每位乘客先發放慰問紅包3仟元，後續也會負責完全的醫療費用。至於受困的女性行人送醫急救仍不治，後續也會協助家屬辦理後事。

北市公運處長李昆振表示，目前初步了解，兩位公車駕駛無酒駕，排除有酒駕肇事，後續的相關責任釐清還在調查，後續也會依照公路法處分。

台北市中正區忠孝東路、鎮江街口今早發現一起嚴重車禍，至少兩輛公車、1輛機車前後碰撞，導致現場約13人受傷。記者李隆揆／翻攝
台北市中正區忠孝東路、鎮江街口今早發現一起嚴重車禍，至少兩輛公車、1輛機車前後碰撞，導致現場約13人受傷。記者李隆揆／翻攝

公車 巴士 酒駕

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