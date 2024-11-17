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轎車趕著通過平交道 柵欄放下來直接命中車頂

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市一輛鐵灰色轎車本月14日清晨7點行經台南市東區生產路平交道時，來不及通過平交道，停在黃網區，柵欄放下來後打中車頂，險象環生。鐵路警察局台南分駐所今天說，經檢視相關圖片，此案違反道路交通管理處罰條例第54條第3款，警方將調閱平交道監視器影相後依法查處。

據了解，這輛鐵灰色轎車因為來不及跨越平交道，而將車輛暫停在網狀線上等待火車通過，柵欄放下來後打中車頂，過程險象環生，有人將此事PO上網，引起網友議論。

鐵路警察局台南分駐所說，經檢視影片，此平交道是台南市生產路平交道，11月14日7點10分23秒平交道閃光號誌顯示，7時10分26秒鐵灰色轎車進入黃網線範圍，7點10分30秒遮斷桿放下。此案涉及道路交通管理處罰條例第54條第3款，將調閱平交道監視器影相後依法查處。

據悉，道路交通管理處罰條例第54條第3款規定 汽車駕駛人，駕車在鐵路平交道有超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，處1萬5千元以上6萬元以下罰鍰。因而肇事者，並吊銷其駕駛執照。

台南市一輛鐵灰色轎車本月14日清晨7點多行經台南市東區生產路平交道時，來不及通過平交道，停在黃網區，柵欄放下來後打中車頂，過程險象環生。圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台社群
台南市一輛鐵灰色轎車本月14日清晨7點多行經台南市東區生產路平交道時，來不及通過平交道，停在黃網區，柵欄放下來後打中車頂，過程險象環生。圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台社群

台南 監視器 警察

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